Радуга водных красок

Чист, красив и безупречен - таков столичный «франт» - водный каскад на площади имени Салавата Юлаева. Его высокие прозрачные струи вновь устремились в небо, наполняя воздух вокруг свежестью и радостью.
Торжественный запуск фонтана, по традиции проходящий накануне майских праздников, открыл летний сезон.
- С каждым годом Уфа хорошеет, становится краше, - отметил мэр столицы Ирек Ялалов. - При поддержке правительства республики мы уделяем большое внимание благоустройству. У нас три светомузыкальных комплекса, и на этом мы не остановимся: приступили к строительству еще одного фонтана на площади Ленина. Работы по благоустройству, улучшению качества жизни населения, созданию комфортной среды будем продолжать.
…Сверкают брызги на солнце, и хочется еще и еще раз крикнуть
«Браво!» юным артистам студии «Ассоль», зажигательно открывшим церемонию. Концерт под открытым небом, подготовленный творческими коллективами ГКЗ «Башкортостан», детской музыкальной школы №1 и Объединением детских, подростковых и молодежных клубов «Йэшлек», стал еще одним подарком горожанам.
- Специально приехали из Сипайлово, чтобы погулять, отдохнуть и сфотографироваться, - говорит мама пятилетней Дарины Наталья.
Многие горожане, пришедшее сразу после того, как заработал фонтан, устремились запечатлеть себя на его фоне. Что ж, это еще один из ставших любимыми ритуалов.
И, безусловно, площадь Салавата Юлаева - одно из самых популярных мест отдыха. Отсюда начинают свое знакомство с Уфой ее гости, здесь назначают свидания, сюда приезжают свадебные кортежи, а выпускники школ, гимназий и лицеев встречают рассвет после прощального бала. Если посмотреть на нее с высоты птичьего полета, то в центре - фонтан, который выглядит как цветок курая - символа республики. Особенно красив он вечером, когда вода подсвечивается, а к мелодии воды добавляются звуки классической музыки.
Танец свободы
Вслед за фонтаном на площади Салавата Юлаева в Театральном сквере проснулись и «Семь девушек». В Церемонии открытия принял участие танцевальный коллектив хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. Девушки исполнили символический танец, в основу которого легла старинная легенда о башкирских красавицах, которые не смирились с жестоким пленом и, сбежав, взялись за руки и все вместе вошли в озеро, оставшись навсегда свободными.
Вся композиция исполняется с опущенными глазами, и лишь на одно мгновение танцовщицы разом поднимают их, как бы возвращаясь к нам.
Как отметил Ирек Ялалов, этнические корни, традиции, которые закладываются при строительстве таких арт-объектов, заставляют нас не забывать о своих корнях, и они еще будут возникать в Уфе.
Город разноцветных брызг
А 27 апреля (вместе с фонтаном у памятника Салавату) открыл свой сезон любимый черниковцами светомузыкальный фонтан у Дворца имени Орджоникидзе, 28-го заструились и засверкали на редком пока солнце водные каскады в сквере имени Мустая Карима, у «Мальчика с кураем» перед кинотеатром «Искра» и в сквере «Моторостроитель», расположенном на Сельской Богородской.
В День всемирной солидарности трудящихся вместе с «Семью девушками» заработали два фонтана в парке имени Ленина, один в парке культуры и отдыха «Первомайский», что за ДК «Моторостроитель» и в сквере ДТ «Орион» в Деме. Столица республики засверкала радугой водных красок.
Кстати, что включаются фонтаны в диапазоне от 8.00 до 14.00 часов, а выключаются примерно в 20.00-24.00 часов.
Запуск фонтанов, а их в Уфе два десятка - своего рода итог большой весенней работы по благоустройству: после апрельских субботников город радует своим внешним видом, наведен порядок во дворах и на улицах. В этом году на уборку вышло около двухсот тысяч человек: работники предприятий, учреждений и организаций, активные горожане, студенты, школьники. И теперь благодаря общим усилиям мегаполис чист и скоро будет радовать нас свежей зеленью деревьев, многоцветьем газонов.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.