Робот-ремонтник

…Зашумев электроприводами, «механический слесарь» скрылся в трубе. Глубина раскопа рядом с домом № 160 по улице Ленина - четыре метра. Задача управляемого дрона - снять видео из глубин канализационного коллектора, который сейчас ремонтируется. На поверхности остается «ЗИЛ», в его кабине - блок управления и генератор. Связь с внешним миром - через провод.
Продеть трубу в «игольное ушко»
- В старой металлической секции диаметром 1200 миллиметров монтируется новая пластиковая, в 900 мм, - объясняет слесарь аварийно-восстановительных работ службы лабораторного исследования сетей «Уфаводоканала» Роберт Хусаинов, - сейчас мы выясним, соблюден ли заданный угол наклона. Наш наблюдатель «прогуляется» по ветке метров на 60. Хотя длина кабеля позволяет и на двести. Таких роботов у нас всего два, второй установлен на базе «Форда».
Но вот на мониторе возникает первая картинка: цифровой «глаз» оснащен лампами и сам подсвечивает себе дорогу. Спустя какое-то время робот возвращается обратно. А специалисты выносят вердикт: нарушений не обнаружено.
Общая длина запланированного к ремонту участка превышает полтора километра. Это улицы Пархоменко, Зорге, Галле и ряд других. Жители окрестных домов этого не замечают, ибо задействована резервная ветвь. Нечего бояться автомобилистам и благоустроителям: дороги и ландшафт останутся целы. Дело в принципиально новом методе ремонта, который ведет подрядчик - ООО «Уфастрой».
- Раньше пришлось бы вскрывать котлован по всей его протяженности. Сейчас работаем точечно. Расстояние между раскопами - около трехсот метров, - говорит прораб Александр Ахметов, - то есть старую трубу мы вычистили изнутри «ершом». А теперь путем санации прямо в нее протаскиваем новую.
Уложенный здесь много лет назад металл экскаваторы обнаружили на глубине в два с половиной метра. Теперь он - как дополнительная оболочка вдетого вовнутрь пластика. Толщина его стенок и так достигает пяти с половиной сантиметров, каждая из тринадцатиметровых секций весит 1800 килограмм. Продеть такую махину практически в «игольное ушко» старой трубы - задача непростая. Решающее ее устройство похоже на гигантский сложный домкрат. Следующий этап - сварка.
Молекулярная сцепка
- Для этого торцы труб выравниваются специальными ножами, а крутит их электродвигатель. Видите металлическую конструкцию? Стык как раз под ней. Он нагревается до 220 градусов, затем гидравлика сжимает материал. И под давлением он остывает примерно 60 минут, - рассказывает сварщик Сергей Комаров. - В работах по металлу присутствует третий элемент - электрод, здесь же спайка происходит на молекулярном уровне.
Чуть дальше канализационная линия углубляется и ныряет под дно оврага. Если труба металлическая, маневр выполняется с помощью «гусака» - сочленения, которое изгибается под нужным углом. Теперь он не нужен и будет срезан. Пластик обогнет овраг более гладко и протянется в сторону улиц Пархоменко и Малой Гражданской, глубина залегания - до пяти метров. Свою специфику накладывает и рельеф местности - низина, ведущая прямо к реке. Случись крупная авария, и загрязнения не избежать. А так вода, подгоняемая насосными станциями, спокойно достигнет очистных сооружений.
- За полтора месяца мы уложили 282 метра новой линии, - резюмирует Ахметов, - а сегодня будем еще монтировать так называемую «мертвую опору» - говоря проще, специальный фиксатор. Дело в том, что труба имеет свойство расширяться и сжиматься от мороза или жары.
Кстати, людей здесь немного, как и техники. В бригаде человек восемь, тут же пара экскаваторов, самосвал. На первый взгляд кажется, что двигаются они не быстро. Но излишняя спешка ни к чему. Да и подготовительные работы занимают очень много времени. Но финальный рубеж уже известен: это район улиц Малой Гражданской и Галле. Оказаться там «уфастроевцы» планируют в ноябре.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
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намас те нара-симхайа прахладахлада-дайине хиранйакашипор вакшах шила-танка-накхалайе
ито нрисимхах парато нрисимхо йато йато йами тато нрисимхах бахир нрисимхо хридайе нрисимхо нрисимхам адим шаранам прападйе
Я склоняюсь перед Господом Нарасимхой, который приносит радость Прахладе Махарадже и чьи ногти вонзаются, словно резцы, в каменную грудь демона Хираньякашипу. Господь Нрисимха и здесь и там. Куда бы я ни пошел — везде Господь Нрисимха. Он и в сердце, и вовне. Я предаюсь Господу Нрисимхе, источнику всего сущего и высшему прибежищу для всех.
Молитва Господу Нрисимхе
Шри Дашаватара-стотра Джаядевы Госвами, Стих 4
тава кара-камала-варе накхам адбхута-шрингам
далита-хиранйакашипу-тану-бхрингам
кешава дхрита-нарахари-рупа джайа джагадиша харе
О Кешава! О Владыка вселенной! О Господь Хари, принявший образ человекольва! Слава Тебе! С такой же легкостью, с какой человек может раздавить пальцами осу, Ты Своими чудесными острыми когтями разорвал на части тело демона Хираньякашипу, схожего с осой.