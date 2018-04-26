Трудящийся человек не должен быть бедным

«Как вы считаете, какая должна быть разница между зарплатой топ-менеджера компании и рабочего?» С такого вопроса начали дискуссию на пленарном заседании форума «Сообщество», предложив участникам выбрать из нескольких ответов. Большинство (75 процентов) предпочли первый, минимальный вариант — в 10 раз, при этом в зале нашлись и те, кто проголосовал за самый большой разрыв в зарплатах — в 10 тысяч раз.
Первый день форума был посвящен теме преодоления социального неравенства и обеспечения достойной жизни для россиян. Обсудить эти непростые вопросы собрались больше тысячи участников со всей страны.
- Минимальное неравенство сопряжено с очень быстрым экономическим ростом и повышением доходов людей. Как только диспропорция начинает расти, идет торможение экономического роста. Это очень связанные, сопряженные вещи, потому что «вымывается» средний класс, слой населения, который в значительной степени и обеспечивает рост, - отметил модератор «пленарки», секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
В советское время разрыв между зарплатами, доходами руководителя и наименее обеспеченного сотрудника как раз и был в 10 раз.
- Кому-то разница в 10 тысяч раз может показаться фантастической, но в некоторых крупных компаниях такое есть. У нас есть много госпредприятий, где зарплаты у руководства тоже очень большие, - прокомментировал результат опроса Валерий Фадеев. - Вспоминая историю позапрошлого года, приведу такой пример. Почтальон получает зарплату в 7 тысяч, а глава компании «Почта России» выписывает премию в 100 млн рублей. Если у сотрудников мизерная оплата, руководство не имеет морального права на такие шаги.
На форуме также было отмечено, что важнейшая часть достойной жизни – развитый некоммерческий сектор.
- Когда возрастает гражданская активность, когда люди начинают задумываться о ближних, выходят из своих квартир, интересуются тем, что происходит в их городах, на улицах, во дворах, общество переходит на другой уровень, - отметил Фадеев.
Продолжил пленарку председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев:
- Наша республика является одним из крупнейших субъектов РФ, по численности населения занимая первое место в ПФО, седьмое – в стране, - рассказал он делегатам форума. - Уфа за последние годы стала одним из ведущих конгрессных центров страны. В регионе активно развивается сфера гражданского общества, у нас действует более пяти тысяч некоммерческих организаций, большую работу ведет Общественная палата Башкортостана. Общественная палата РФ подняла такую злободневную тему о социальном неравенстве. Именно активные люди тонко чувствуют процессы, происходящие в социуме, и способны открыто, без прикрас заявить об имеющихся проблемах. Социальное неравенство, несправедливость, дискриминация оказывают разрушительное воздействие на нравственное состояние общества, ведут к коррупции и в конечном итоге способствуют его разрушению.
- Сегодня очень важным вопросом стала ресурсная поддержка, хотелось бы отметить, что в 2016-м году у нас заработал Ресурсный центр. И мы постараемся показать те наработки, которые развиты у нас и перенять опыт коллег, - пояснила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.
Разговор на форуме «Сообщество» получился достаточно откровенным, а подчас и жестким. Еще одно неприятное явление, порой раскалывающее общество – коррупция.
- Мы часто говорим: «Не хватает денег на инвестиции». Но за период начиная с 1990-х годов нашими гражданами были вывезено за границу более трех триллионов долларов. При нынешнем курсе рубля эта цифра выше, чем годовой объем ВВП. И я не верю, будто у нас настолько уникально плохие условия для бизнеса, что именно поэтому такие огромные деньги выводятся из страны, - обозначил болевую точку Валерий Фадеев. - Коррупция? Да, коррупция играет роль, но это побочное следствие экономического роста и человеческой слабости. Много денег - и слабовольный человек не выдерживает и начинает брать взятки. Чем больше денег, тем и они больше. Чтобы люди перестали участвовать в коррупции, чтобы они отказались от наживы, должно пройти много времени. Это негативное явление исчезнет лет через 30–50 - это долгосрочная задача. Рассчитывать, что она будет побеждена через год или два, - нереалистично.
Но и данный посыл вызвал в зале иронию. «Навряд ли», - возразили Фадееву с мест.
Почему уезжают из регионов?
О неравенстве субъектов в России говорил председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, назвав те ловушки, которые сохраняют и увеличивают это неравенство.
- Есть исследование 2013 года, которое показывает, что из 82 стран по уровню регионального развития мы на третьем месте с конца. Брянская и Кировская область находятся по уровню развития примерно на уровне Боливии или Гондураса, а Ненецкий автономный округ по совокупности факторов качества жизни – в рейтинге выше, чем Люксембург или Катар.
Есть еще и несколько ловушек, которые сохраняют региональное неравенство. Первая - кадровая. Даже из столиц субъектов 40-60 процентов выпускников уезжают учиться в центр и назад не возвращаются.
- Когда уезжает умные, образованные, регион кадрово обедняется. И сегодня идет демографическое вымывание многих территорий. Кстати, Поволжье по демографическому оттоку находится на третьем месте после Дальневосточного и Северокавказского округов.
Вторая ловушка – ценовая. Например, на Дальнем Востоке мы имеем самую высокую стоимость жилья, что, конечно, еще более усиливает отток граждан. Люди продают квартиры, переезжая в Питер или Краснодар.
- Есть еще инфраструктурная ловушка. Там, где идет недофинансирование социальной инфраструктуры, уровень жизни падает, для инвестиций интереса нет, - отметил Максимов.
На вопрос о том, что же делать, член ОП РФ отметил, мол нужно усиливать мобильность, связность: «Неравенство ниже не у тех стран, где каждый регион живет своей жизнью, а там, где есть транспортная связность. Таков залог выравнивания регионов».
- Хотел из Уфы перелететь в Пермь, но напрямую это сделать не получается, только через Москву, хотя работает система субсидирования перелетов внутри ПФО. Нужно этим заниматься.
Благо, сейчас подготовлен проект стратегии пространственного развития России, в июне он выносится на рассмотрение правительства, и нам важно сформировать спектр центров.
Сколько платят богатые?
И вновь модератор сессии Валерий Федоров привлек внимание зала к проблеме социального расслоения населения страны:
- Говорят, что нам никак нельзя вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Но ведь по-настоящему богатый человек не платит 13 %. Каждый, обладающий минимальными экономическими знаниями, может сделать такую оценку. Есть налоговые данные о том, сколько наши богачи платят в свой НДФЛ, а есть оценка рынка, говорящая о том, сколько они покупают бриллиантов, яхт, дорогих часов, шикарных автомобилей, недвижимости... И по ней можно высчитать, сколько они потратили денег, а дальше остается лишь сопоставить эти две цифры, и сразу же станет видно, что по-настоящему богатые семьи недоплачивают где-то пятьсот миллиардов рублей даже по ставке в 13 %. То есть реально они платят от пяти до одного процента. Я поднял как-то этот вопрос на заседании Государственной Думы, и сразу в прессе поднялся крик, что Фадеев – большевик и хочет опять отнять деньги. Но я не собираюсь отнимать деньги, я просто хочу, чтобы богатые люди заплатили 13 % так же, как платят и все бедные.
Кстати, я крайне редко говорю о прогрессивной шкале, но если почитать серьезных экономистов, то проблема заключается в том, что социальное государство, построенное в XX веке, невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения, потому что оно предполагает большие социальные расходы.
Настоящим эмоциональным всплеском оказалось выступление политического обозревателя ВГТРК Константина Сёмина, который напомнил собравшимся о фундаментальных принципах современного общества:
- У меня есть ощущение, что мы, обсуждая бедность, неравенство, несправедливость, делаем это в третьем лице, заочно. Потому что в этом зале они не присутствуют. Мы с товарищами, работая над фильмом о деградации народного образования, объехали всю страну - от Иркутска до Брянска, и от Архангельска до Владикавказа. И мы видели нищету, бесправие и несправедливость. Мне было очень радостно увидеть в этом зале на слайдах термин «прибавочная стоимость». Но почему-то никто не говорит здесь, что прибавочная стоимость – изъятая капиталистом у работника стоимость его усилий, его трудов. Его богатство основывается на украденном чужом труде. И именно поэтому сейчас обсуждение вопроса, как нам победить неравенство, не коснувшись проблемы собственности на средства производства, напоминает мне диалог между волками и овцами о том, как сделать так, чтобы были сыты все. Потому что прибавочная стоимость и есть суть и смысл построенной с 1991 года в нашей стране системы. И не пересмотрев это основание, абсурдно возмущаться выводом капитала из страны. Ибо это природа капитализма. Абсурдно возмущаться неравенством – это природа капитализма. Абсурдно возмущаться низкими зарплатами – именно ими обеспечиваются прибыли крупных компаний.
Другого мнения придерживается председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок:
- Плоская шкала налогообложения - достижение России. Но при этом нужно ввести хороший и большой необлагаемый налогом минимум, который позволит вздохнуть с облегчением тем семьям, которые сводят концы с концами, - предложила член ОП РФ.
Но окончательное резюме под разгоревшейся дискуссией мы услышали из уст главы ВЦИОМ Валерия Федорова.
- Никому в истории человечества не удалось создать справедливое общество. Но это не повод такие попытки прекращать, - заявил он. - И я не думаю, что открою какую-то тайну, сообщив, что по нашим опросам более 80 % населения страны считают несправедливым сложившееся в ней социальное устройство. Могу лишь перечислить, какие именно болевые точки упоминают граждане. На первом месте (34 %) стоит право на охрану здоровья, на втором - на достойный труд, на третьем - на жилище, на четвертом - на социальное обеспечение. Причем здесь почти всех волнует то, что существующий объем социальной поддержки не удовлетворяет. И на пятом месте - право на судебную защиту. Мы понимаем, что сын или дочь крупного чиновника в судебной процедуре сразу получает неоспоримое преимущество.
Но, несмотря на удручающую картину, Валерий Федоров считает:
- Революции никто не хочет. Это - не рецепт, и люди видят в ней не способ не решения, а усугубления проблем. Но все же, если искать рецепт выхода, я его искал бы не в Марксе или Кейнсе, а скорее в Каутском или Бернштейне. То есть в социальном компромиссе, - заключил глава ВЦИОМ.
Альфия ИБРАГИМОВА.
Владимир ГЛИНСКИЙ.