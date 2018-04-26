ТОС уполномочен заявить

- За окном свалка мусора, от детской площадки остались одни сломанные качели, а подъездная дорога уже лет 10 просит ремонта. Даже фонарей нет. Никто ничего не делает! - выливает бурное негодование очередной дозвонившийся читатель. – Разберитесь!
- Вы пытались решить проблему?
- А что я могу сделать?!
Увы, но от звонков с подобными жалобами нет отбоя. И как часто бывает, люди просто не уверены, что смогут справиться с проблемой самостоятельно. Да и кому захочется лишний раз трепать себе нервы? Больше всех надо, что ли? Благо, если в доме живет хотя бы один активист, инициатор и затейник. Да, тот самый дядя старой советской закалки, он-то знает подход к чиновникам, или та неугомонная бабушка, которой скучно на пенсии без общественного дела, или этот напористый молодой человек. На самом деле в Уфе можно найти множество достойных примеров, когда ситуация порождала не только чувство злобы и раздражения, но и подталкивала к действиям, объединяя людей в ТСЖ, ЖСК, советы МКД, всевозможные НКО, ТОСы… Однако если значения первых аббревиатур уже известны многим, то с ТОС (территориальное общественное самоуправление) знакомы далеко не все. И это неудивительно, в нашем городе подобных организаций раз, два и обчелся, а по республике их зарегистрировано всего семь.
Самое первое объединение создано в пригороде Ишимбая, в селе Смакаево, по инициативе бывшего депутата Совета муниципального района Анвара Шингареева.
- Над проблемами поселка инициативная группа начала работать с 1990 года, но официально мы зарегистрировались 10 лет назад. Совет состоит из 14 добровольцев, которые занимаются общественными вопросами, - отметил Анвар Хуснуллович во время презентации проекта в БАГСУ. - За это время провели газ, водопровод, Интернет, наладили уличное освещение, решили проблему с арендой земель для пастбищ на 258 га (примечательно, что возникла новая трудность – цена резко возросла в два раза, до 10 млн в год). А сейчас добились того, чтобы начали строить школу и социальный центр. Также на содержании ТОСа - два кладбища, памятник ветеранам Великой Отечественной войны, пожарная охрана лесного массива.
По сути ТОС выполняет те же функции, что и местный сельсовет, но без постоянной зарплаты, служебных автомобилей и бюджетного финансирования, за исключением выигранных грантов и помощи депутатов. Держится он только на личном энтузиазме и умении находить общий язык с населением, поэтому возникает резонное беспокойство: надолго ли хватит запала и кто продолжит благое, но сложное дело? Анвару Хуснулловичу как-никак уже 70.
Коллективизм в анклаве
Первый уфимский ТОС зарегистрирован только в январе прошлого года в Максимовке, хотя в неформальном виде сообщество появилось в 2012 году.
- Активные люди собрались и проголосовали за то, чтобы взять на себя контроль за всей старой частью поселка. Это - 36 улиц и 6 переулков. Беспокоили традиционные проблемы: разрушенная инфраструктура, отсутствие транспорта, аптеки, детского сада, - рассказывает председатель ТОС «Максимовка» Лариса Разуваева. – Начали мы с завоевания доверия у населения: организовали вывоз мусора, и когда люди поняли, что благодаря нам улицы стали чище, пошли дальше. Провели Интернет, освещение, наладили дороги, договорились о регулярном движении общественного транспорта, участвовали в программе поддержки местных инициатив для установки спортплощадки.
В проекте было и строительство детского сквера на заброшенной территории. Созвали жителей на масштабный субботник, подключили коммунальную технику, с которой помогла администрация Калининского района. Кроме того, группа приняла участие в городском конкурсе «Достояние столицы» и, одержав победу, получила денежный сертификат для реализации проекта. Откликнулся на затею и один из депутатов, выделив средства на игровое оборудование. Однако благородные порывы, а главное – готовность приложить усилия для реализации планов, столкнулись с первым жестоким разочарованием.
- Когда мы запланировали проект, территория принадлежала муниципалитету, а теперь выяснилось, что Управление земельных и имущественных отношений отдало землю бизнесменам. Я пока не знаю, как обернется ситуация, но душа болит. Поэтому хотелось бы предостеречь остальных. Если говорят, что земля зарегистрирована для муниципальных нужд, то надо иметь на руках подтверждающий документ, - дала совет Лариса Павловна другим активистам. - Зато добились строительства детского садика, инициатива опять же исходила от населения, но глава района очень поддержал нас. Новое учреждение откроется уже в этом году. Немало вопросов удалось решить, но еще больше осталось.
Совет, занимающийся проблемами 10 тыс. человек, состоит всего из 120. Ежемесячно они платят членские взносы - 200 рублей, сумма вступительных составляет 2000. Однако сами активисты за свою работу ничего кроме морального удовлетворения не получают, да и тратить на организационную работу свои кровные уже устали. Хотя сейчас есть планы пополнить общую казну за счет организации раздельного сбора мусора. Активисты уже поставили специальные контейнеры и сопутствующие информационные стенды.
- На энтузиазме, конечно, можно сделать многое, но если мы говорим о системной работе, то нужно ее поддерживать материально, предоставлять гранты, субсидии, - отметила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, выступив на информационно-образовательном семинаре в БАГСУ. – И вообще следовало бы ввести отдельные гранты для ТОСов, потому как конкуренция за них среди некоммерческих организаций, в особенности в Уфе, очень велика. Но далеко не все НКО эффективны. Приведу пример одного района, куда мы приехали с официальным визитом. Сначала нас обрадовали, рассказав, что у них есть целых 50 НКО. Но оказалось, 24 из них религиозные, примерно столько же составили политические партии и профсоюзы. Реально же помочь району могли всего две.
Время собирать гранты
- В последнее время поддержка НКО и ТОСов на федеральном уровне колоссальная, - говорит исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований РБ, член Общественной палаты России Рустам Исхаков. - Уже разработан законопроект, который позволяет ТОСам упростить процедуру регистрации: не в Минюсте, а в налоговых органах с сохранением статуса некоммерческой организации. Неформально же в республике существуют более 500 подобных объединений.
Жаль только, что упустили много времени. Если бы озаботились проблемой регистрации ТОСов заранее (а мы уже поднимали эту тему в 2013 году), то смогли бы привлечь к решению локальных проблем гораздо больше федеральных средств. В Центральной России это уже распространенная практика.
- Например, в Кирове, где мы были с коллегами, насчитывается около 700 ТОСов. И это в городе, который меньше Уфы, - отметил начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества городской администрации Артур Гафаров. - Мы заразились идеей, видели горящие глаза жителей и результат их труда. В настоящее время начали готовить свою программу развития гражданского общества. Один из ее основных разделов будет посвящен общественным инициативам по месту жительства.
Кроме того, в республике второй год проводится конкурс «Лучшие муниципальные практики», где есть номинация по развитию территориального общественного самоуправления. Учалы в том году заняли первое место. Там муниципалитет передал некоторые полномочия ТОСу, и теперь в его ведении вопросы по благоустройству, организации культурных и спортивных мероприятий.
Специалисты утверждают, что для дальнейшего развития ТОС необходим определенный центр или ведомство, которое давало бы необходимые консультации и организационные советы хотя бы на первом этапе. Ведь нередко трудности возникают уже при регистрации, утверждении территории или составлении устава. А пока председатели объединений учатся у соседей и на собственных ошибках.
Анастасия ЛИСТКОВА.