Один на миллион

Дежурство торакального хирурга Евгения Иониса длится 32 часа. Он приходит на работу в Клинику БГМУ в восемь утра, а возвращается домой только к 16.00 следующего дня. И таких дежурств в месяц может быть пять, а то и больше.
- В выходные они покороче – всего сутки, - рассказывает Евгений Юрьевич. – Начинаются всегда одинаково – с врачебной конференции, где собираются доктора отработавшей смены и той, которая только заступает. Первые сообщают о состоянии больных, обращают внимание на пациентов, кому потребуется дополнительное обследование, и тех, чье состояние вызывает тревогу.
- Как вы готовитесь к операции?
- Все начинается с постановки диагноза, определяем показания к оперативному вмешательству. После чего выявляем противопоказания, чтобы знать, что пациент перенесет его, проверяем сердце и другие органы. Операции могут быть длительными, в моей практике самая долгая – семь часов.
После врачебной конференции у Евгения Юрьевича обход – его внимательных глаз и заботливых рук ждут сорок человек в отделении. Затем надо навестить пациентов в реанимации. После обхода наступает время перевязок.
- Плановые операции перемежаются с консультациями в других отделениях клиники, - рассказывает он. – Бывает, что при сложных случаях вызывают и в другие больницы.
Ночная смена для врача-торакального хирурга без всяких условностей – сложное время. Много экстренных операций.
- Как только стемнеет, в отделение начинают поступать битые-избитые, с ножевыми ранениями, - рассказывает Евгений Юрьевич. – Это многолетняя, наблюдаемая мной закономерность: ближе к ночи люди злоупотребляют алкоголем, не могут умерить свою агрессию – ранят друг друга, травмируют органы грудной клетки, пищевода, средостения – это наше «поле ответственности». Привозят пострадавших и после ДТП. Иногда и на сердце операции делаем.
После 32-часового дежурства у доктора есть 16 часов на отдых – на следующее утро он снова заступает на работу.
- Могут вызывать в отделение, если потребуется, и раньше – когда объективно дежурный врач не справляется с потоком поступающих или нужно спасать человека – тогда выезжаю, - говорит Евгений Юрьевич. - Без помощи никто не остается. Наше отделение специализированное, и часто доктор на дежурстве остается один на весь миллионный город.
Я попросила вспомнить Евгения Юрьевича о случаях из своей практики, на что он сказал, что смешного в его работе, к сожалению, не бывает.
- Когда начинал, на операционный стол попала девочка с огнестрельным ранением, ей тогда пришлось удалить одно легкое, - говорит хирург. – Через 14 лет в отделение попал ее брат. Мама, увидев меня, сказала: «Ваш отец оперировал мою дочь», и привела детали того случая. Подобное бывает редко, разумеется, все вспомнилось. Нет, говорю, это был я. На следующий день она привела эту девушку: она выросла, все у нее благополучно. Такие истории помогают жить и работать. Однажды привезли парня – попал под поезд. По статистике, после подобного чаще всего погибают. А пациент наш отделался небольшими ушибами. Везение – иначе и не скажешь.
Розалия Валеева.