Территории под ответственность

Вскоре отношения уфимцев с мусором изменятся коренным образом. Нам придется научиться должным образом отправлять его на вывоз, рассортировав по контейнерам и, в конце концов, платить по новым счетам. С 1 января 2019 года организация сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов закрепляется за региональными операторами.
Старт процессу положен – министром природопользования и экологии РБ Илдаром Хадыевым подписаны соглашения с уже прошедшими конкурсный отбор организациями: компанией МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфа», ООО «Экология Т», ООО РО «Экосити».
– Теперь к нам присоединяются еще 14 районов республики. Сейчас, если Уфа в год перерабатывает около 3 миллионов кубических метров отходов, то прибавится еще 1,5 миллиона, - рассказал директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфа» Рамиль Гумеров. - У нас есть отработанная система обращения с отходами и раздельный сбор ТКО. Мы уже давно внедрили раздельный сбор пластика, бумаги, стекла, батареек в контейнеры. Во многих контейнерных площадках есть отделения пищевых и твердых отходов.
Пятый год в Уфе работает инвестиционная программа «Замена контейнерного парка», по которой металлические заменяются евроконтейнерами. 50 процентов проекта уже воплощены в жизнь. Машинный парк тоже своевременно обновляется. Населению предлагается плановый переход сбора отходов исключением мусоропровода, для чего устанавливаются бесплатные контейнерные площадки для селективного сбора отходов. Такой же способ предлагается и тем районам, которые присоединяются к столице. Постепенно развивается сбор отходов в оранжевые пакеты, реализующийся через торговые сети. В определенные дни, согласованные с местной администрацией, мусоровоз приезжает и забирает отходы у местного населения.
Еще с двумя региональными операторами соглашения будут подписаны позднее.
Условно республика поделена на 8 межмуниципальных зон: Уфимскую, Нефтекамскую, Бирскую, Месягутовскую, Туймазинскую, Стерлитамакскую, Белорецкую и Сибайскую. В каждой из них планируется строительство нового или же модернизация существующего полигона с возведением сортировочного и перегрузочного комплексов. Приблизительный радиус охвата сетью таких станций составит 100 километров.
В уфимской зоне проживает самое большое количество населения и, соответственно, здесь больше всего отходов. В общей сложности ее проект охватит 1,5 млн жителей республики.
- Формируется полноценная отрасль с задачей минимизации захоронения и максимального извлечения вторичных ресурсов. Имеется хороший фундамент для этого: 47 построенных за счет бюджетных средств полигонов. Увеличивается интерес бизнеса к сфере обращения с отходами - таких предпринимателей уже 153. Мы видим конкуренцию за право работать в муниципалитетах. За последние годы за счет бизнеса построены 10 мусоросортировочных комплексов, - заметил Илдар Хадыев.
Практически скорректирована территориальная схема, приняты нормативы накопления отходов и порядок их сбора. Надо понимать, что преобразования в сфере ТКО только стартовали и предстоит пройти очень непростой путь строительства новых объектов и ликвидации огромного количества несанкционированных свалок. К вопросу о раздельном сборе мусора: Уфа пока на 36-м месте, поскольку в миллионном мегаполисе сложнее организовать этот процесс.
Отрасль ТБО становится межмуниципальной. До 1 июля предстоит направить предложения об установлении единого тарифа в орган регулирования, а уже с 1 января 2019 года появятся новые обязанности по оплате соответствующей коммунальной услуги.
Статистики подсчитали, что лет десять назад на одного уфимца приходилось 300 килограмм бытовых отходов в год, а сейчас уже 500. То есть, один житель увеличил их «производство» почти в два раза. В республике есть 43 полигона, построенные за счет бюджета, но в них помещается только 15-20% от всего мусора. Их стоимость – 50-100 миллионов. Несанкционированных же свалок насчитывается 2,5 тысячи. Под ними находится около 2 тысяч га земли. Представьте себе огромные площади, которые становятся непригодными для дальнейшего использования!
Зиля БАДРИЕВА.