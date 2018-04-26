Экологичная экономия

Остановившись на минуту, мужчины оглянулись по сторонам. Вроде никого нет… Тяжелую металлическую ванну отец с сыном несли вдвоем. Вчера купили новую, а старую решили вынести на пустырь за домом.
Вторая жизнь
Но жилой квартал - не место для скопления хлама, что и объяснили им сотрудники Центра общественной безопасности. По стечению обстоятельств они как раз проводили рейд. И все нарушителям повезло, отделались предупреждением…
- Превращать жилой квартал в свалку не нужно. Такое нарушение благоустройства карается штрафом в размере от 1000 рублей, - рассказал инспектор ЦОБ Евгений Посошков.
Между тем есть и цивилизованное решение вопроса. В городе с населением более миллиона человек вывоз мусора – отлаженный механизм. И речь не только об утилизации бытовых отходов. Металл, например, вполне может обрести вторую жизнь.
Чтобы узнать об этом, отправляемся на базу Башкирской торгово-промышленной компании по адресу: улица Юбилейная, 26
О тонкостях сбора и переработки железа рассказал менеджер по приемке Шамиль Шаммасов.
-Сотрудничаем как с частными лицами, так и с предприятиями, по цветному и черному металлу. Из горожан обычно более активны жители частного сектора. Приносят все ненужное - от канализационных труб до ламповых абажуров. Бывает, что сдают старые автомобили. Но отмечу, что брошенные на улицах машины без хозяев мы не принимаем. То есть собственник должен показать все документы. Таковы правила государственной программы утилизации: с учета транспорт снимается только в момент нашей приемки. А хозяин получает скидку при покупке новой машины.
Старые «Жигули», ванна или холодильник – все это будет разрезано и по железной дороге отправлено на разные сталеплавильные заводы. К сожалению, не весь металлолом приходит «чистым». Но специалист может понять, что краденое, а что нет. Другое дело - недобросовестные конкуренты, пытающиеся работать без лицензии. Ведь площадка переработки должна соответствовать определенным стандартам.
Так или иначе, а львиную долю рабочего объема компании составляют промышленные отходы. Часто речь идет о реконструкции заводских цехов. Есть и предприятия, занимающиеся переработкой металла. Во всех этих случаях заключается договор сотрудничества. Есть нормы экологического законодательства, и довольно строгие.
Как спасти дерево
Вернувшись в редакцию, я обнаружил довольно увесистую кипу старых бумаг. Коллеги решили провести генуборку, собрав заодно и всю макулатуру. Переработкой бумажного сырья занимается компания «Чистый город». Куда мы и позвонили.
Как рассказала специалист по закупу сырья Юлия Локтионова, на этом рынке компания уже более 15 лет. Прием и сортировка материалов для отправки на дальнейшую переработку производится на двух базах. Простые цифры: для создания тонны бумаги потребуется 30 деревьев, использование 200 кубометров воды, плюс затраты электроэнергии. Сделав эти нехитрые подсчеты, промышленники уже давно обратились к вторичному сырью. За рубежом его доля в производстве достигает 80 процентов, у нас - от 40 до 60.
Касательно картона есть даже специальный ГОСТ. Уже побывавший в употреблении материал должен быть чистым, есть и другие критерии. В среднем за месяц его собирается до тысячи тонн – с магазинов, торговых центров, точек питания. Сюда же можно прибавить макулатуру. Только газеты и журналы в типографию второй раз уже не отправишь. Но переработанную массу покупают изготовители стройматериалов – тех же утеплителей.
- Занимаемся и другими материалами, всего у нас 28 позиций. Полиэтилен, пластик, несколько видов пластмассы, в том числе профили ПВХ. Также берем и «стеклянный бой». Все это в рамках лицензии на работу с отходами 1-4 классов опасности, - продолжает Локтионова, - минимальный вес партии, которую мы можем забрать сами – 300 килограммов. Но также скажу, что в разных частях города установлено 19 специальных бункеров, куда горожане могут сами приносить твердые отходы.
Иван БЕГМА.