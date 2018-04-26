Лосось с полиэтиленом, или Технологии нужны как воздух

Новости партнеров

Помпео: США хотят присоединения России к «демократическому миру» Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США хотят присоединения России к "демократическому миру" и готовы к диалогу по этому вопросу, передает РИА "Новости".

США и Турция применят соглашение по Манбиджу и в других районах Сирии Модель взаимодействия Анкары и Вашингтона по сирийскому Манбиджу будет распространена на другие районы Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком ...