Лосось с полиэтиленом, или Технологии нужны как воздух

- Сначала расскажу случай из личной практики. Уже много лет я занимаюсь в фитнес-центре и вижу, как там каждый день образовывается огромное количество один раз использованных пластиковых стаканчиков. Я предложил руководству центра забирать их на вторпереработку - и знаю, какое предприятие могло бы этим заинтересоваться – однако никакого интереса не встретил. Видимо, им психологически легче заплатить за то, что их вывезут вместе с прочим мусором… А можно было бы из них делать большие мешки, тазы, бочки - много всего.
Так начал нашу беседу профессор кафедры нефтехимии и химтехнологии УГНТУ, доктор химических наук Сергей Лакеев.
Но даже если вы прилежно закидываете в соответствующий контейнер пластиковые бутылки - знаете ли вы, что переработке подлежит лишь она сама, а крышка сделана из другого материала и, скорее всего, будет просто выброшена? Возможно, вы настолько сознательны, что сдаете на переработку (например, в приемники компании «Чистый город» алюминиевые банки, стекло, картон, также там принимают полиэтиленовую пленку и поливинилхлорид, из которого делают пластиковые окна, лом канистр… А как же полипропилен (упаковки от йогурта, например), полистирол (поддон для куриной тушки), одноразовая посуда и множество упаковочных материалов, которые пока вообще не поддаются переработке, поскольку сделаны из нескольких материалов - например, тетрапаки для молока и сока? Так что же, резкий запах с огромных свалок (и вопрос, где разместить новые) либо мусоросжигательных заводов - наша реальность еще на много лет?
А знаете, сколько производится в мире одних только полимеров? К крупнотоннажным относят четыре вида: полиэтилен - 90 миллионов тонн в год, полипропилен - 70 млн тонн, полистирол и поливинилхлорид - 30-40 млн тонн. Общий объем производства пластиков - около 250 млн тонн.
Канадские же ученые уже доказали, что зоопланктон в поисках еды небольшого размера проглатывает микроскопические куски пластика, а соответственно от 2 до 7 частиц микропластика ежедневно потребляет и канадский лосось. А ведь он наверняка ест и кого-то еще… так что скоро еда на наших столах будет начинена тем, чем мы так беспечно закидываем планету.
- Безусловно, эффективная система сбора и вторпереработки отходов может быть создана только государством. И мне кажется, что мы на многих уровнях еще не до конца осознали ее важность, - продолжает Сергей Николаевич.
- Вам не кажется, что эта система станет эффективной лишь тогда, когда (как во многих странах) за вывоз различных видов отсортированных отходов люди будут платить намного меньше или совсем ничего, а вот за вывоз неотсортированного - большие штрафы?
- Возможно. Но, во-первых, сначала государство должно все это организовать. Во-вторых, в мире переработкой отходов чаще всего занимаются небольшие частные компании. У нас они тоже есть, однако рентабельность таких производств очень невысока - от 5 максимум до 30 процентов, а сколько сложностей… Недавно директор одного из башкирских химических предприятий - НПФ «Синтез» - рассказывал: предприятие небольшое, а требования проверяющие предъявляют такие же, как к огромному нефтеперерабатывающему заводу.
- Но собранный у нас ПЭТФ отправляется в Подмосковье, и там из него получают конечный продукт. А у нас не получается. Почему?
- Потому что Москва и Подмосковье - огромный сбытовой центр, где продать конечный продукт гораздо легче.
В целом, раз нам нужны такие предприятия, им должны предоставляться льготы: кредиты под низкий процент, освобождение от определенных налогов, другое… есть ли сейчас что-либо подобное? Кроме того, что занимаются важными для общества вещами, эти компании должны быть экономически целесообразны - и во всем мире они дотируются государством.
В третьих, переработка отходов - это научная проблема, решение таких проблем - длительный процесс, и здесь тоже нужна поддержка государства: конкурсы, гранты, финансирование разработок. А что, содержать огромные и опасные свалки дешевле?
На сегодня уже достигнуты результаты в области биоразложения полимеров. Но моя область - химическое разложение (по-научному - рециклинг) и переработка полимеров и других отходов химпроизводства, и в этой сфере уже разработано немало технологий. И я верю, что будет открыто еще немало новых, которые решат проблему.
Например, у меня есть патент «Переработка отходов полиэтилентерефталата». Одно дело, если вы берете этот пластик и превращаете сначала в мелкую крошку, потом в полиэфирные нити, емкости для технических целей. Другое - вы снова получаете из этих бутылок (а стоят они недорого) терефталевую кислоту и этиленгликоль - то, из чего их и производят. И получается вполне экономически выгодная цепочка. Главная сложность - это опять-таки должно быть небольшое производство, но любое химическое производство - опасное, со всеми вытекающими проверками и расходами.
- Что еще способно подстегнуть появление новых технологий и производств?
- У меня нет никаких сомнений в том, что эра углеводородов как топлива скоро закончится. Пройдет 10, ну, может, 20 лет - и весь мир пересядет на электроавтомобили, процесс этот сейчас активно развивается. И выпуск бензина и дизельного топлива уже не будет давать таких прибылей. Останется потребность в нефти как в сырье для нефтехимии: полимеров, композиционных материалов, лаков и красок и так далее.
- А какие новые технологии готовы предложить вы?
- Область научных исследований нашей группы - переработка побочных продуктов нефтехимических производств. Например, при производстве полиэтилена и полипропилена образуются такие побочные продукты, как бензол, ксилол, стирол и так далее, каждый из которых можно использовать. (К примеру, ксилолы применяются как растворители лаков и мастик, используются в синтезе красителей, бензол - сырье для огромного количества конечных продуктов - волокон, пластмасс и многого другого).
Эти продукты образуются тысячами тонн, но огромному нефтеперерабатывающему заводу легче добавить их в топливо и продать (хотя это и не прибавляет бензину полезных свойств), чем внедрять непростые процессы извлечения веществ из общей смеси. Но в моем представлении, если Менделеев говорил, что топить печь нефтью - все равно что топить ассигнациями… Так вот, это все равно что топить крупными купюрами. Мы сжигаем очень ценное сырье, и с экологической точки зрения - ничего хорошего.
В феврале я ездил в Сколково на конкурс стартапов «Вектор» - там наша работа по получению нетоксичного пластификатора полимеров на основе отходов заняла четвертое место. У нас разработано несколько технологий по переработке отходов в полезные востребованные товары, которые мы предлагаем бизнесменам для реализации. На основе многих побочных продуктов - а это около 150 веществ - можно создать производство, и это будет рентабельно.
Кстати, у меня тоже есть небольшая инновационная компания «Химтэк», где мы производим ряд продуктов из отходов производства. Например, энтомологический клей «Полификс», который используется в экологически чистых ловушках для насекомых. Так что я и на своем опыте могу сказать: будущее переработки отходов - за небольшими производствами.
Екатерина КЛИМОВИЧ.