Завет Прометея

20 и 21 апреля в Башкирском театре драмы состоялась долгожданная премьера - новая постановка Ильсура Казакбаева по драме Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей!».
Олимп в трактовке режиссера (название более лаконично - просто «Прометей») предстает очень похожим на вечернее телешоу, а богиня раздора Эрида (смелый ход - ее играет Урал Аминов) становится его ведущей.
Зевс (Артур Кунакбаев) только что победил своего отца Крона, стал верховным правителем всех богов и людей (правда, судьба прозябающего человечества волнует его в последнюю очередь), щеголяет в красном костюме и старается как можно быстрее утвердиться в образе жесткого и непререкаемого властителя. Скоро и портреты повсюду появятся… Но еще больше сообщает нам о нем вступление к спектаклю, взятое из «Долгого-долгого детства». О том, что настоящего человека - и тем более правителя - должны одолевать сомнения: не зря ли он развязал войну, пролил кровь? Но олимпийцу (и многим другим, кто себя таковыми вообразил) они неведомы…
Что касается подчиненных-богов, то с ними новому правителю не очень повезло: на кого здесь положиться? На Власть, щеголяющую в черном пиджаке с белой пачкой и колготками? Да, такой Власти (Фанис Рахметов) мы еще не видели, но для такой трактовки есть основания в тексте: «Цвет сорок раз меняя на глазах/, Ты сорок раз меняешь и повадки./ - Я - Власть, привычны мне метаморфозы,/ Что ни скажу - все к месту и правдиво». Сила (Айдар Шамсутдинов) не отличается умом, Гера (Ильгиза Гильманова) - не мудрая советчица, а всего лишь женщина, сумевшая неплохо устроиться (седьмая жена, подумаешь)… Единственные помощники - угодливый Гермес (Артур Кабиров), у которого одно ухо оттопырено вверх, чтобы всегда слышать божество, другое свисает вниз, собирая сплетни, и Эрида. И с пророчеством мастера не поспоришь: Эрида останется главным оружием богов против человечества еще на много веков. Вот и сейчас - похоже, ее время наступило…
Прометея сыграл молодой актер Азат Валитов. К сожалению, пока что ему не удалось стать центральной фигурой спектакля - однако проблески неподдельного чувства, когда он приносит на Землю спасительный огонь (уже хорошо представляя себе наказание, которое понесет), когда обнимает свою возлюбленную Агазию, все же случаются.
А вот образ Агазии в этом спектакле может показаться слишком неоднозначным. Вспоминается балерина из постановки Театра оперы и балета «Прометей» - скромная, но изящная фигурка в сером трико, которую титан создает прямо на сцене. И Гульнара Казакбаева на самом деле - тоже очень привлекательная актриса, но роль здесь у нее другая:
она не такая, как все люди, возможно, это даже не совсем здоровая девушка, речь ее невнятна - но зато ее иная природа помогает ей и мыслить по-другому, чем все люди, беспрекословно подчиняющиеся местному Зевсу - Адамшаху (Алмаз Юсупов). И полнее ценить каждое мгновение, проведенное с возлюбленным, не требуя большего. Она способна поддержать возлюбленного, жертвуя собственной жизнью, способна пойти против всех, крича, что огонь – необходим, тогда как люди уже успели его испугаться: «Каким оружьем вас мне победить?/ Любовь моя… Она ведь - не оружье./ Но когда Огонь у вас предстанет пред очами/ И сможете глядеть и наслаждаться…/ О, только подождите, потерпите! Раскроются ворота голубые,/ Разъединенный мир - вновь станет целым».
В оригинале Мустая Агазия тоже погибает, но Прометей в последнюю минуту оказывается хотя бы избавленным от страшного выбора между ее жизнью и своим предназначением. Здесь все однозначно: в ее гибели виноваты люди. Решение режиссера здесь ближе к греческой трагедии, где герой может пойти против воли богов, чтобы добиться справедливости, но цену за это придется заплатить максимальную.
Но и после предательства людей Прометей будет думать о них, а не пылать жаждой мести - вот где истинный масштаб титана! «Учитесь делать из себя людей,/ И только в этом - ваше оправданье». Вот его наказ на все время, что он будет терпеть муки на кавказской горе. Выполняем ли мы его?
Екатерина КЛИМОВИЧ.