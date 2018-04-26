У «Агидели» - «Золото»!

Несмотря на ненастную погоду, в аэропорт «Уфа» прибыла большая группа болельщиков. Цветы, хлопушки, поздравления – все, как полагается. Такая встреча ждала женскую хоккейную команду «Агидель». С российских соревнований спортсменки привезли кубок Женской хоккейной лиги.
Минуты ожидания тянулись одна за другой. Но вот объявили прибытие и «нашего» рейса. Тут же началась суета: достать букеты, развернуть плакаты, подготовить слова благодарности. Словом, атмосфера была по-настоящему теплой. Одной из первых под шквал оваций попала вратарь Анна Пругова. Свою реакцию она описала двумя словами: приятный шок!
- Конечно, мы знали, что кто-то будет ждать. Но такого не ожидали. Безусловно, это очень приятно. Вдохновляет. Думаю, мы еще не раз подтвердим свой титул, - сказала она.
Что, правда, то правда: «золото» далось уфимкам непросто. Ни один из разыгранных ими матчей язык не поворачивается назвать простым. Одним из пиков напряжения стала встреча со «Скифом» из Нижнего Новгорода. Да и встреча с «Торнадо» из Дмитрова стоила немалых сил. Что вполне понятно: ранее чемпионский титул носил именно этот клуб. Как бы там ни было, итог таков: уфимки забили 61 шайбу, обеспечив лидерство в турнирной таблице.
Для форварда «Агидели» Ольги Сосиной это «золото с России» стало уже третьим. Как и полагается, с медалью теперь будут связаны свои, особенные воспоминания.
- Команда стала для меня по-настоящему родной. Думаю, что останусь здесь надолго. Чего стоят одни болельщики! Отдельное спасибо им за поддержку на играх в «плей-офф». Мы долго шли к победе и добились того чем мечтали, - поделилась она.
Одна за другой мелькали вспышки камер. Никто из встречающих не упустил шанса сделать селфи с хоккеистками и завоеванным ими Кубком. Немало хороших слов прозвучало также и в адрес тренерского штаба. В свою очередь, наставник коллектива Денис Афиногенов раскрыл секрет успеха:
- Все просто. Мы проделали очень и очень большую работу. Девчонки сплотились, стали единым целым. Конечно, разговаривали, с ними, настраивали – как индивидуально, так и в составе «троек». Лично для меня эта победа важна и как доказательство: нам по плечу не только «серебро» и «бронза», но и «золото».
Егор СОЛНЦЕВ.