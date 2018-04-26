Маэстро продвигает таланты

Студент уфимского училища искусств Сергей Ермоченко на всю жизнь запомнит урок, который ему преподал лучший бас мира. На мастер-классе, открывшем первый Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, молодой баритон спел партию Родриго, опираясь на плечо знаменитого певца.
По мнению мастера, в образ умирающего героя необходимо добавить чувственности.
Сергей учится на четвертом курсе в классе заслуженного артиста РБ Олега Кильмухаметова. А первым его вокальные способности заметила педагог Дома детского творчества «Юлдаш» Лилия Каримова.
Бас-баритон Дамир Таипов – студент пятого курса института искусств. В 2014 году ему уже посчастливилось участвовать в мастер-классе Ильдара Абдразакова. Тогда певец порекомендовал ему быть живее на сцене, не скрывать эмоции. Сегодня Дамир – лауреат многих международных конкурсов. В 2015 году его пригласили на работу в Башгосфилармонию. У молодого певца редкий голос, и его мечта - быть востребованным, петь на лучших сценах. А Идель Аралбаев был приглашен в Театр оперы и балета и уже спел арию Салавата в одноименной опере.
В этот раз мировая знаменитость тоже обращала внимание участников на художественный рисунок партии:
- Рассказывай голосом, добавь красок, - советовал он.
Певец, которого ждут на самых престижных площадках мира, поделился бесценным опытом со студентами училища и Института искусств.
В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как выпускник башкирской вокальной школы начал триумфальное шествие по самым престижным сценам мира. К этой дате и приурочен фестиваль.
- Идея возникла спонтанно, образовалась пауза в выступлениях, - признается Ильдар Абдразаков. – На сцену вместе со мной выйдут солисты Мариинского театра, студенты академии Елены Образцовой. Также планирую пригласить на гала-концерт одного – двух участников мастер-класса.
В качестве дирижеров на фестивале выступили Сперанца Скаппуччи из Королевской оперы Бельгии и художественный руководитель Национального симфонического оркестра Раушан Якупов. Программа включает самые знаменитые арии из опер Верди, Пуччини, Россини, Легара, Бизе и Моцарта. Прозвучали и инструментальные композиции. Солист - один из первых исполнителей джаза на виолончели Борислав Струлев.
Состав участников определялся наличием свободного времени у друзей маэстро. Так, в списке приглашенных солист Мариинки Сергей Скороходов и российский баянист с мировым именем Айдар Гайнуллин.
- Будет очень много интересных концертных номеров, - пообещал Абдразаков. - Это и классические произведения, и «кроссовер». Такого вы еще не слышали.
Участниками гала-концерта 27 апреля станут однокашники певца, ученики его знаменитого педагога профессора Миляуши Муртазиной.
В благотворительном концерте приняла участие восходящая звезда башкирской оперы Диляра Идрисова, обладательница «Золотой маски» и Национальной оперной премии «Онегин». Она уже пела на подобном мероприятии в 2015 году. Тогда Ильдар выступил вместе с Дмитрием Хворостовским. Благодаря этому концерту помощь получили более ста детей с ограниченными возможностями здоровья. И в этот раз все вырученные средства передадут в фонд «Мархамат».
Гостей фестиваля впечатлила и экскурсионная программа. Организаторы запланировали знакомство с музеями Нестерова, археологии и этнографии и, конечно, Рудольфа Нуреева в Театре оперы и балета.
- Музыканты непременно захотят увидеть то, что связано с гением мирового балета, - отметил Ильдар Амирович. - Когда я бываю в Ковент-Гардене и вижу висящий в полстены портрет земляка, завожусь эмоционально.
Обладатель двух премий Грэмми хочет продолжить традиции, заложенные великими оперными певицами Ириной Архиповой, Марией Биешу и Еленой Образцовой, и открыть Агентство молодых певцов для продвижения талантов.
Участие в конкурсах, по мнению знаменитого певца, не означает прямого пути на сцену, поэтому его протекция в разные театры мира будет полезна. В 2016 году звезда мировой сцены открыл фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства и развития международных культурных связей.
На пресс-конференции Ильдар Абдразаков поделился и своими творческими планами. В этом году он споет Бориса Годунова в Парижской опере.
- Меня много раз приглашали на эту роль, - сказал он, - но только сейчас я могу сказать, что готов к ней. Например, Аттилу исполнял много раз, и только теперь она у меня в кармане. Лишь голос может подсказать, что и когда петь.
Сенсационным стало заявление певца о постановке им в БТОиБ оперы Верди «Аттила». Он хочет впервые попробовать себя в роли режиссера на родной сцене в следующем году.
Желание отдать дань благодарности своей малой родине вызывает уважение. Тем более что фестиваль организован только силами фонда Абдразакова. Со временем он может стать брендом республики, а Уфа благодаря своему знаменитому сыну - центром культурного туризма.
Светлана ЯНОВА.