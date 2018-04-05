Когда фонтан покажет время?

Затянувшееся строительство фонтана-часов на площади Ленина вновь оживилось. В среду рабочие расчищали территорию от мусора, вывозили излишки грунта и проверяли состояние «наследия», оставленного предыдущими подрядчиками. Неужели арт-объект достроят?
- Здесь только основа для водонапорной конструкции, и смотреть особо пока не на что, - встретил нас мастер участка Руслан Хабибуллин. - Еще предстоит дозалить бетон на отдельных участках. Но сейчас главное - убрать с площадки все лишнее.
Теперь ответственность за строительство долгожданного чуда гидротехники взяла уфимская компания ООО «Уралагротехсервис». Она уже воплотила в жизнь немало проектов: фонтан «Семь девушек», ремонт скверов Театрального и им. Маяковского, парка им. Мажита Гафури, площади перед Конгресс-холлом…
Однако руководство компании пока воздержалось от комментариев насчет будущего объекта, стараясь не давать каких-либо обещаний.
Отсчет строительства грандиозного сооружения начался еще в 2014 году, когда за проект взялась московская компания ООО «Стройтехгрупп». Она должна была сдать объект в январе 2015 года, но из-за отсутствия финансирования приостановила работу.
Несмотря на то, что проект поменял уже третьего подрядчика, первоначальная задумка не изменилась. Напомним, что строящийся объект представляет собой стилизованный под часы фонтан в виде чаши с 12-ю трапециевидными блоками по краям. Циферблат планировался из карельского гранита и бронзы, а регулируемые струи воды покажут время. Общая площадь сооружения - 315 кв.м.
Пока видны лишь очертания арт-объекта: подготовлен котлован диаметром 20 метров, по краям залита бетонная опалубка, уже можно понять, откуда будет поступать и куда уходить вода.
Будем надеяться, что вскоре завеса из профнастила в центре площади Ленина падет, и нашим глазам наконец-то предстанет новая городская достопримечательность.
КОРЗИНКА: Изначально на это чудо гидротехники планировали потратить около 55 млн рублей. Однако после смены третьего подрядчика с ООО «Уралагротехсервис» был заключен контракт на 29,85 млн.
Анастасия ЛИСТКОВА