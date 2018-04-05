Код доктора Чехова

В 1883 году Антон Павлович Чехов, будущий классик оте-чественной и мировой литературы, был молод, весел, зубаст, учился на медицинском факультете Московского университета, прилежно посещал лекции и практические занятия в клинике и анатомическом театре. Для поддержания бренного тела своего и своих многочисленных домочадцев (все семейство Чеховых уже давно обосновалось в первопрестольной) он, как известно, не покладая рук поставлял короткие рассказы, юморески и прочую «несерьезную» продукцию в журналы «Осколки», «Стрекозу», «Будильник».
Именно в 1883-м в «Осколках» появился забавный пустячок, шутка, не претендующая на вхождение в анналы литературоведения. Это были «Мысли читателя газет и журналов» за подписью «Человек без селезенки». Мысль № 1 гласила: «Не читайте Уфим-ских губернских ведомостей: из них вы не почерпнете никаких све-дений об Уфимской губернии».
Впору обидеться за нашу родную прессу. За что такая неми-лость? Почему из всех однотипных изданий, выходивших в каждом губернском городе, Чехов выбрал Уфу? Да ни за что! Просто Уфа и Уфимская губерния были для него, как и для многих жителей бли-жайших к столицам мест, чем-то очень отдаленным от веяний ци-вилизации.
Это сейчас чеховская шуточка вошла в академическое полное собрание сочинений, обросла комментариями и ссылками. Ученые промахнулись куда больше. С удивлением я прочла в примечаниях, составленных сотрудниками Института мировой литературы им. А.М. Горького, что редакторами «Уфимских губернских ведомо-стей» были: а) В. Буткевич, б) И. Гуревич и что перепечатывались здесь, в основном, статьи и сообщения московских и петербургских газет.
Надворный советник Василий Павлович Буткевич, секретарь Уфимского губернского правления, был назначен временно испол-няющим обязанности редактора только в 1903 году, когда юный Антоша Чехонте давно повзрослел, полностью окунулся в литера-торские заботы и даже успел побывать на кумысе в здешних краях.
А вот с ноября 1864-го по сентябрь 1897-го редактором был Николай Александрович Гурвич (не Гуревич, как срифмовали его с Буткевичем уважаемые составители солидного тридцатитомника, еще и инициалы перепутали). При нем «Уфимские губернские ве-домости» печатали множество краеведческих, этнографических, статистических материалов. Гурвич, который сам был статистиком, врачом, общественным деятелем, сумел сплотить вокруг редакции интересных авторов. Стоит упомянуть хотя бы Р.Г. Игнатьева, М.В. Лоссиевского. Собственные статьи Гурвича и публикации его друзей и соратников до сих пор не потеряли научной ценности.
Любопытную статью я разыскала на просторах Интернета. Та-тьяна Быстрова, кандидат культурологии из Международного Сла-вянского института в Москве, рассуждает о прецедентности как феномене русской культуры на примере ранних рассказов Чехова, в том числе «Мыслей читателя». Прецедентные имена собственные бытуют на слуху, не требуют пояснений, понятны всем носителям языка. Как Колобок, Золушка, Хлестаков, человек в футляре.
Знание такой лексики, утверждает Быстрова, свидетельствует о принадлежности человека к определенной социально-культурной группе, своей нации, эпохе, является показателем высокой речевой и общей культуры. Напротив, незнание ее - признак невысокой культуры речи индивида, предпосылка отторженности его от куль-туры своего народа.
Отсюда делаем вывод: упоминание нашей газеты в творчестве А.П. Чехова не есть камушек в уфимский огород, но показатель ее включенности в общую картину мира российской интеллигенции того времени. Но хуже то, что Быстрова опять «повторила» Бутке-вича с Гуревичем.
Анна Маслова.