Урок длиной в полвека

Вчера одно из старейших учебных заведений Октябрьского района – Центр образования № 114 отметил 55 лет. По случаю юбилея глава администрации Уфы Ирек Ялалов, который сам здесь учился и окончил в 1978 году, посетил торжественное мероприятие в Городском Дворце культуры.
- Школа гремела не только на весь город и республику, но и на всю страну, потому что здесь учили и учились знаменитые математики, - сказал Ирек Ишмухаметович. – Аттестат 114-й дорогого стоил, это был знак качества.
Сейчас Центр с углубленным изучением отдельных предметов – одна из тридцати лучших школ республики. Ее история начинается жарким августовским днем 1963 года, когда на улице Российской была открыта новая восьмилетка. Первый директор Иван Акимович Маркелов поставил задачу давать детям прочные знания, для чего преподавательский коллектив должен работать творчески и самоотверженно. Фактически почти все учителя жили школой. В 1965 году она получила статус средней школы.
В 1970-м в среднюю школу № 114 пришел работать заместителем директора по учебно-воспитательной работе Лев Семенович Пейсахович. По его инициативе организовали математические классы дли старшеклассников, которые впоследствии Министерством народного образования РБ были объявлены лицейскими.
Тогда же открылся уникальный Музей Боевой славы первого фронтового комсомольского эшелона девушек Башкирии. Каждый класс вел переписку с ветеранами, приглашал их на встречи, ездил к ним в гости.
Под руководством Льва Пейсаховича в 70-е годы было создано научное общество учащихся. До сих пор его участники готовят научные работы, работают в конференциях – как в своих, так и в Научно-практических Малой Академии Наук.
- Мы преподавали высшую математику, которую проходили на первых курсах институтов, - делится ветеран-педагог Вера Дурнаева, проработавшая в школе около двадцати лет.
В 90-х 114-й дважды присвоено звание лучшей математической школы Уфы, она становится лауреатом гранда Сороса. Также трижды становилась победителем Всероссийского конкурса «Школа года», а в 2006-м стала победителем конкурсов «Лучшее образовательное учреждение столицы Башкортостана» и общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
В 2010-м школа вошла в топ-100 лучших образовательных учреждений России.
За современные успехи и достижения директор Центра образования № 114 Фагима Мухарлямова получила из рук мэра почетную грамоту. От имени Госсобрания - Курултая РБ юбиляров поздравила и депутат республиканского парламента, главный редактор газеты «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова, вручив награды директору учреждения и его выдающимся учителям.
Когда награждали Отличника образования РБ Валерия Кухорева, который до сих работает в центре почти со дня его основания, зал стоя аплодировал. По его словам, он любит детей, школу, поэтому до сих пор здесь.
- Когда я сама училась, то не верила, что буду здесь работать, - признается победитель Всероссийского конкурса лучших учителей России Елена Приходько. – Это не только кузница золотых медалей, но и выдающихся выпускников, потому что работают такие личности.
Среди выпускников школы много людей, посвятивших себя науке. Более трехсот стали кандидатами наук, около сорока — докторами наук. Некоторые из них приглашены для работы в вузы Калифорнии, Гарварда, Оксфорда. Это директор Института физики молекул и кристаллов УНЦ РАН Елена Шиховцева, экс-председатель правления Регионального банка развития Андрей Губин, бывший министр экономического развития республики Евгений Евтушенко, экс-замминистра финансов РБ Рустем Акбашев, профессор кафедры физической и органической химии УГНТУ Елена Удалова.
В заключение своей речи Ирек Ялалов обещал помочь родной альма-матер, заметив, что в список реновации попали около 40 городских образовательных заведений. Сейчас реконструкция заканчивается в 1-й школе Ленинского района и в 44-й в Деме.
Зиля БАДРИЕВА.