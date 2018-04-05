О трамваях и «нелегалах»-перевозчиках

Порой наше настроение зависит от того, как мы добираемся до работы. Если маршрутку пришлось долго ждать, а потом с трудом втискиваться в переполненный салон, после чего автобус застрял в пробке, с рабочего ритма может сбиться кто угодно. В этом-то и задача городского Управления транспорта и связи – сделать так, чтобы передвижение по нашей столице происходило с минимальными неудобствами. Трудностей в решении этой задачи еще много. О том, как они решаются, рассказал начальник Управления Владимир Петров.
- Владимир Георгиевич, вы недавно заступили на эту должность. Какие задачи ставите перед собой на новом поприще?
- Транспортная система столицы республики довольна сложная. А в решении проблем необходим комплексный подход. Что сегодня больше волнует нас и уфимцев? Это и улучшение качества обслуживания пассажиров, и борьба с нелегальными перевозчиками, и оптимизация маршрутной сети.
Город прирастает новыми микрорайонами. Поэтому встает вопрос о транспортной доступности. Сейчас мы изучаем пропускную способность улиц, пассажиропотоки и с учетом этого разрабатываем маршруты до новых микрорайонов Уфы, также рассматриваются варианты закрытия дублирующих маршрутов.
Первоочередной задачей на данный момент являются организация и проведение конкурсных процедур на право осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам.
Мы стремимся к тому, чтобы Уфа стала еще более комфортным и безопасным городом. Транспортной системе в этом отводится большая роль. Поэтому нам предстоит сделать ее функциональной и продуманной.
- В часы пик некоторые остановки общественного транспорта, в частности, на проспекте Октября, представляют собой довольно хаотичную картину: собирается так много маршруток, что они не могут припарковаться, мешают друг другу, создавая не только аварийные ситуации, но и представляют опасность для пассажиров. Как вы думаете, это следствие непродуманности маршрутов, особенности города, наследие старой транспортной системы или что-то другое?
- Для того чтобы вы в полной мере представляли общую картину, приведу следующие данные. Наш город имеет сложное географическое расположение и рельеф. Его протяженность с севера на юг - 53,5 км, с запада на восток - 29,8 км в самой широкой части. А проспект Октября является основной транспортной артерией, соединяющей северную и южную части.
В настоящее время через него проходят 43 маршрута общественного транспорта, из них 13 «нелегальных». Общее количество транспортных средств составляет более 1 500 единиц, включая электротранспорт.
Из этого на долю «нелегалов» приходится порядка 40%. Они как раз активизируются в часы пик, выставляя на линии максимальное количество своих автобусов.
Для того чтобы оптимизировать маршрутную сеть, необходимо прекратить работу нелегальных перевозчиков, дублирующих пути движения муниципального общественного транспорта, автобусов «Башавтотранса» и троллейбусов.
Как вариант решения проблемы мы видим увеличение на официальных маршрутах машин большей вместимости.
- Почему же до сих пор не удается решить проблему нелегальных перевозчиков?
- Легальные имеют свидетельство об осуществлении регулярных перевозок и карт маршрутов на территории города, выдаваемых муниципалитетом.
Перевозка пассажиров без этих документов является нарушением закона. Контроль за его исполнение возложен на Управление государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан. К сожалению, Управление не имеет юридических оснований для решения этой проблемы.
- Предлагается пустить дополнительные трамвайные ветки с улицы Менделеева и по Российской. Есть ли конкретные подвижки в данном вопросе?
- Управлением транспорта и связи разработана программа «Развитие транспортного обслуживания населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2018-2027 гг.». В ней отдельной подпрограммой «Развитие городского наземного электротранспорта» включено обновление подвижного состава, модернизация транспортной инфраструктуры. В частности, предусматривается соединение разорванной трамвайной сети в створе ул. Российской от Госцирка до ул. Трамвайной и от ул. Менделеева (остановка транспорта «Чайная фабрика») до ул. Российской.
Управлением электротранспорта Уфы заказаны проекты планировки и межевания территории. Эта мера позволит создать резерв земли в городе под линейные объекты электротранспорта.
- Читатели спрашивают, когда возобновится движение трамваев до железнодорожного вокзала, которые перестали ходить туда с прошлого года?
- В результате обильного ливня в прошлом сентябре произошел размыв трамвайных путей на подъезде к путепроводу через ул. К. Маркса со сходом грунта. Размыв произошел на стыке подпорной стенки и путепровода. Указанные объекты, включая трамвайные линии с проходящим вдоль них ливневым водостоком, относятся к собственности республики.
Работу по восстановлению земляного полотна должно провести Управление дорожного хозяйства РБ в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ. В дальнейшем движение трамваев планируется возобновить.
Иван ЗАРОКОВ.