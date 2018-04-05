Как не стать рыбкой в мутной воде

Статистика и ныне продолжает высоко нести знамя всезнайки. Например она точно знает, что происходит в Интернете всего- навсего за одну единственную минуту.Так вот, за 60 секунд в мире 3,5 миллиона раз что-то ищут в Google, отправляют по 452 000 твитов и 46 000 фото в инстаграм, просматривают 4,1 миллиона видео на YouTube и посылают 156 миллионов электронных писем. Однако сколько именно попыток мошенничества происходит в мире за те же 60 секунд, боюсь, не ведает даже статистика.Готовы ли мы сами к безопасности?На портале Хабрахабр в корпоративном блоге группы Mail.ru решили проверить, насколько российский пользователь знаком с правилами Интернет-безопасности. И самый же первый вопрос выявил интересные цифры. А спросили пользователей вот о чем: «Проверяете ли вы значок безопасного соединения в адресной строке браузера при вводе личных данных?». Оказалось, что даже при совершении онлайн-покупок это делает всего лишь 68% опрошенных, а при общении в соцсетях более 52% вообще не обращают внимания на подобные значки. А ведь именно в соцсетях мы бываем чрезвычайно беспечны. И если в онлайн-магазинах или банках мы можем лишиться денег, то в соцсетях и самой жизни. Как в переносном – личные фотография, сведения, скелеты в шкафу, так и в прямом – именно по соцсетям злоумышленники первым делом начинают собирать любое досье.Более того, даже столкнувшись в Интернете с объявлением об ошибке сертификата безопасности веб-узла, пятая часть опрошенных продолжает работу с сайтом. А ведь подобное предупреждение сигнализирует о том, что вас пытаются обмануть или хотят перехватить информацию, передаваемую на сервер. Причем, чем моложе пользователь, тем он более беспечен. Опрошенные в возрасте менее 34 лет почти в 2 раза меньше обращают внимание на ошибку сертификата безопасности и продолжают работу с сайтом.А что это означает? Сегодня ведь всем известен способ телефонного развода, к которому прибегают заключенные. По статистике у них срабатывает 6-7 процентов звонков. Сравните эти цифры с теми, что я привел выше, и вы поймете, насколько удобно себя ощущают Интернет-мошенники благодаря нашей беспечности.Как они это делают?С мошенничеством в сети чаще всего сталкиваются люди в возрасте 15-34 лет, холостые или незамужние. Женщин среди них несколько больше, чем мужчин. Люди старше 45 лет чаще всего утверждают, что не сталкивались с мошенничеством в сети. Обычно они женаты (замужем) или состоят в гражданском браке. Мужчин среди них несколько больше, чем женщин.Как это происходит? Мы все – здравомыслящие люди, и, как правило, никто из нас не будет на улице подходить к неадекватному человеку и предлагать ему ключ от своей квартиры. Но в то же время в тех же социальных сетях дистанционное общение с собеседниками у нас притупляет чувство опасности. Мы легко вступаем в словесные перепалки, постим в них фотографии своих жилищ, детей и самих себя, рассказываем истории из своей жизни, которые порой ни за что не рассказали бы даже близкознакомым людям... Все это дает неплохую пищу для любого шантажиста или мошенника.Одним из наиболее распространенных способов получения доступа к вашим аккаунтам является фишинг - сетевой вид мошенничества, при котором технически подкованные злоумышленники выманивают у людей конфиденциальную информацию. Он может осуществляться при помощи спама, почтовых и мгновенных сообщений, вредоносных интернет-сайтов.Заманчивые «крючки»Фишеры создают страницу в Интернете, которая внешне не отличается либо немного похожа на оригинальный сайт, где у пользователя запрашиваются конфиденциальные сведения.Обычно ссылка на такую страницу сопровождается каким-либо завлекающим описанием, например: «бесплатно только у нас…», «получи мгновенный бонус», «Интернет взорван новостью об…», «шокирующая правда о…» и тому подобные «завлекалочки».Поэтому первое правило безопасности – борьба с собственным любопытством. Поверьте, любой кричащий заголовок свидетельствует о низком уровне ресурса. В лучшем случае вы на нем найдете новость, совершенно не совпадающую с заявленной, в худшем – сами отдадите мошенникам «ключ» от своей квартиры. Как? А очень просто. Приведу банальный пример, известный всем пользователям Фейсбука. К вам приходит личное сообщение от вашего приятеля с каким-то видеофайлом. Вы пытаетесь его посмотреть, и тут выплывает сообщение о том, что для просмотра стоит установить особое расширение. Пара кликов мышкой и ваш аккаунт моментально становится таким же разносчиком заразы. За время пребывания в ФБ я уже десятки раз встречался с подобными атаками. Хорошо хоть эта забава довольно безопасна, хоть и неприятна. Точно так же происходит и с фишингом – вы приходите на сайт, где вас всего-навсего попросят зарегистрироваться – указать свой электронный адрес и пароль. В подавляющем большинстве случаев люди машинально вводят свой наиболее частый пароль, чтобы потом его не забыть и не запутаться. Таким образом фишер получает доступ к вашей личной почте, а там уже полное раздолье – переписка с банками, комментарии соцсетей... И здесь опять ему на помощь приходит статистика: каждый пятый пользователь никогда не менял пароль от основного почтового ящика, и каждый третий - от дополнительного. К смене пароля в социальных сетях пользователи прибегают редко: 38% меняют пароль не чаще раза в год, а 18% вообще никогда не меняли пароль.Почти четверть пользователей электронной почты применяют пароль от основного почтового ящика на других ресурсах, из них 62% - в социальных сетях, 27% - в онлайн-магазинах и 25% - в дополнительном почтовом ящике.Кредо безопасного ИнтернетаВо-первых, всегда проверять значки безопасных соединений и написание сайта в адресной строке браузера.Во-вторых, никаких прогулок по сомнительным, кричащим заголовкам.В-третьих, как минимум, три раза в год меняем пароли к соцсетям и электронной почте.В-четвертых, пароли должны состоять как из букв, так и из цифр.В-пятых, в социальных сетях общаемся только с теми, кого хорошо знаете, пусть и дистанционно. Не стоит гнаться за количеством.Владимир ГЛИНСКИЙ.