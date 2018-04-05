Будьте моим мужем!

Говорят, браки совершаются на небесах. Но если они молчат, а тебе уже «за» и хочется счастливых перемен в жизни?
И здесь на выручку придет мусульманский клуб знакомств «Гайля» при Духовном управлении мусульман. Организовали его еще 10 лет назад, а с приходом к его руководству Данила Сулейманова он обрел новое дыхание.
- Мы принимаем абсолютно всех, чистых помыслами, не обязательно мусульман. К нам приходят русские, украинцы, чуваши. Главное – не лгать, не иметь каких-то меркантильных интересов. Прежде, чем занести человека в свою базу мы долго с ним беседуем. Некоторых отметаем сразу: у нас глаз наметанный, - объясняет Сулейманов.
Но все же к мусульманам здесь более трепетное отношение. Данил через многочисленные связи и диаспоры наводит справки: достойный ли человек. Ведь он в ответе за девушку, которая ему достанется.
- Они у нас скромные, примерные. Не курят, не употребляют спиртного, хорошие хозяйки, не строптивые. Закончили вуз, работают. Где им познакомиться с молодым человеком? Клубы и дискотеки обходят стороной. И здесь мы приходим на помощь. Вот только надо запасть им в душу.
Так и вышло с Фанузой из Зианчуринского района. Стеснительная, скромная девушка закончила медучилище, учится и работает.
- Родители подыскали мне жениха. Встретились раз, другой. Вижу, что хозяйственный, детей любит, но не лежит к нему сердце, что сделаешь? – рассказывает она.
Пришла в клуб, оставила анкету. Через неделю ее вместе с другими девушками пригласили в одну из аудиторий в БашГУ, где ДУМ организовал вечер знакомств. Пока психолог рассказывал о перипетиях семейной жизни, Фануза ловила на себе взгляд широкоплечего черноглазого парня.
- Я чувствовала, что он смотрит на меня, но не смела поднять глаз, - признается она. – А сердце так билось! Мне казалось, что только о нем и мечтала. «Ну и что, посидим и разойдемся, - думала с тоской, - ведь я невзрачная, есть девушки намного ярче!».
Но Марат выбрал именно Фанузу. Как потом объяснил, ему понравилось, что она смущенно прятала глаза и заливалась румянцем.
Первая их встреча произошла при Даниле – таково условие мусульманской службы знакомств. На следующую уже приглашают родственников. Никах тоже читают здесь. А если в первое время, когда идет «притирка характеров», возникнет недопонимание, за советом также обратятся сюда.
Прознали про службу знакомств и гастарбайтеры. Приходят периодически, напустив благообразный вид. Но вывести их на чистую воду не стоит большого труда.
- Когда спрашиваешь: ты мусульманин? Кивают головой, - рассказывает Данил. – Прошу перечислить, какие знаешь аяты, оказывается, не знает ни одного. Потихоньку выведываю всю подноготную: желает «вторую половинку» с квартирой, надоело жить в хостеле. Она будет его кормить, поить, обихаживать, а он – отправлять заработанные деньги на родину… Нет, наши девушки не про таких!
Но, как обычно бывает, «сапожник пока без сапог». У Данила нет ни жены, ни подруги. Дружил с односельчанкой и не заметил, как она постепенно превратилась в недалекую, неинтересную. Перестал читать книги, увлеклась «Домом-2», а жизненный опыт стала черпать из «ВКонтакте». Пробовал достучаться – не получилось. С тех пор один. При собеседовании новенькие скромницы заглядываются на него. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Данил все же не теряет надежды, что тоже обретет семейное счастье.
Ирина ШИПУНОВА.