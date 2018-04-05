Будьте моим мужем!

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Россия пригрозила жестко ответить Украине на захват моряков Москва требует от Киева прекратить издеваться над российскими гражданами-членами экипажа задержанного судна «Норд» и позволить им вернуться домой, Россия имеет право на жесткий ответ, заявили в ...

Покинувшие Украину члены экипажа сейнера «Норд» прибыли в Крым Двое членов экипажа задержанного на Украине крымского сейнера "Норд", которые ранее смогли покинуть территорию страны, прибыли в Крым.