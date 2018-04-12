Куда ведут автотрассы будущего?

- К 2025 году 85 процентов дорог Уфимской агломерации будут соответствовать современным требованиям. В этом плане башкирская столица на хорошем счету: занимает в рейтинге седьмое место из 36 возможных, - сказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов на совещании, посвященном федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», прошедшем на днях в Конгресс-холле.
Озвученный выше рейтинг был приведен в конце прошлого года. 2017-й обозначился масштабным ремонтом трех десятков улиц в Уфе в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в нынешнем году их будет значительно больше. В то время как обычно за сезон благоустраивали только 5-6.
Одной из методик, обеспечивших выполнение столь серьезных объемов, стал метод объемного проектирования. О том, как именно он работает, рассказал начальник Управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Муслимов:
- Эффективно решать накопившиеся проблемы позволяет многоуровневая схема. Объемное проектирование было применено на проспектах Октября, Салавата Юлаева, Дружбы народов, улице Вологодской, трассе в сторону аэропорта. В нынешний сезон темпов не сбавим, обновим еще 81 с половиной километр путей.
Известно, что в состав нижних слоев асфальтобетона будет входить щебенка с индексом дробимости 800-1000. А сверху пойдет так называемый изверженный щебень с показателем уже 1400 и повышенной устойчивостью.
Не исключено, что этот дорожный сезон продлится даже дольше календарного лета. Ибо в распоряжении мастеров есть специальная сушилка «Road-1200». Конечно, в дождь агрегат не работает, но прогревает поверхность даже в октябре, когда высока влажность воздуха. Эффективность его применения подтвердила и недавняя проверка качества прошлогодних работ: никаких дефектов не обнаружено.
Об их тонкостях рассказал директор ООО «Дортрансстрой-Уфа» Марат Латыпов:
- Сегодня мы реализуем стандарты, отвечающие требованиям времени. Речь в том числе идет и о новых технологиях. Так, в нашем распоряжении есть асфальтосмесительная установка производительностью до 270 тонн в час. Имеются скоростные укладчики, одна из таких машин за час может обработать площадь в 3000 «квадратов». Уточню: речь идет о защитном слое толщиной в 2-3 сантиметра, который мы начали применять в еще в 2015-м году.
Все верно. Он значительно продлевает жизнь дорожного панциря, что подтвердилось практически при ремонте экспериментального участка на Вологодской. Сегодня новинку оценили республиканские автомобилисты. Говоря о будущем, специалисты прогнозируют рост объемов работ. И потому расширяют технический парк.
Интересно, что битум для наших дорог привозился из Ногинска. Уже на месте смеси дорабатывались и апробировались. В общей сложности было уложено более 40 тысяч тонн. И еще 50000 запланированы на этот год.
Завоз полимеров со стороны для нефтяной республики вещь не характерная. Вызвано это было несоответствием региональной продукции последним техническим требованиям. По словам директора ООО «Битум ТНК» Владимира Санникова, ситуация изменится уже в мае.
- Наша основная площадка находится в Салавате, и на рынке мы уже более 20 лет. Когда заговорили о поставках из Ногинска, задумались об очередной модернизации. Построили еще один терминал с лабораторией, стали осваивать выпуск новой продукции. К концу весны она уже начнет применяться в рамках федеральных и местных программ. Так или иначе, сейчас мы способны производить до 200 тысяч тонн полимерного состава за сезон.
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов сообщил:
- Мы планируем тесное сотрудничество с автопроизводителями, в том числе и по испытаниям новых машин. В частности, речь идет о беспилотных «КамАЗах». Грядет эра дистанционно управляемого транспорта. И, чтобы не оказаться в роди догоняющих, решили предоставить инфраструктуру для испытаний. Проходить они будут на одном из закрытых участков.
Иван БЕГМА