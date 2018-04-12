Метаморфозы ценника

- На прошлой неделе посетила супермаркет «Магнит» на Пархоменко. По акции продавались фрукты (об этом было указано на ценнике), которые на кассе оказались дороже. В ответ на мое недоумение сотрудники магазина ответили, что «из-за загруженности просто не успели их поменять», - с такой жалобой обратилась в редакцию Галия Ишмаева.И это не единственный случай, когда в крупных торговых точках нарушаются права потребителя. За последнее время похожие жалобы поступили в редакцию в отношении «Посуда-центр» в ТРЦ «Яй», магазина «Полушка» на углу улиц Цюрупы и Кирова, «Байрам» на Карла Маркса.Как пояснил заместитель главы администрации города Илгиз Насыртдинов, отсутствие ценника на товаре, действительно, является нарушением. Они должны быть представлены на каждый продукт или предмет, выставленный на продажу. Систематический контроль по их наличию является ежедневной обязанностью обслуживающего персонала магазина.Что такое ценник? Это не просто бумажка с цифрами и буквами, а документ. Ведь в соответствии со статьей 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. В обязательном порядке она должна содержать стоимость в рублях.Со 2 января 2016 года требования к порядку оформления ценников несколько изменились: исключено наличие подписи материально ответственного лица или печати организации, а также даты оформления. Обязательными остались: наименование товара, сорт (при его наличии), цена за вес или единицу.В соответствии с законодательством РФ покупатель в любой момент имеет право потребовать сертификат качества на товар. В момент уценки или распродажи допустимо зачеркнуть ценник или наклеить поверх новый. Об акциях предупреждают покупателя специальные указатели. Если товар уценяется из-за утраты качества, должна быть предупреждающая буква «П».За несоблюдение правил торговли продавец или магазин несут ответственность. Если стоимость на кассе отличается от указанной на этикетке, покупатель вправе потребовать возместить разницу. Для этого необходимо письменное заявление предъявленное фирме или администратору магазина. В дальнейшем требование можно предоставить в суд с соответствующей жалобой. За нарушение юридическое лицо привлекут к административной ответственности - штрафу.По правилам торговли стоимость, указанная на ценнике, должна соответствовать фактической цене.Алина Дмитриева.