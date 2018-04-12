Посевная в кредит

В прошлом году аграрии республики и России собрали рекордные урожаи зерна и многих видов других культур. Однако это, на первый взгляд, радостное событие привело к проблеме перепроизводства, затовариванию рынка и резкому падению закупочных цен на продовольствие, прежде всего, на зерно, в результате чего многие хозяйства получили не прибыль, а убытки, что уже сказывается на подготовке к посевной, которая начнется в ближайшее время. С учетом сложившегося в хозяйствах дефицита собственных средств большая часть весенне-полевых работ 2018 года будет профинансирована в кредит. Весомую роль сыграет и господдержка, помогающая селянам решать наиболее острые вопросы предстоящей битвы за урожай.В прошлом году в Башкортостане было получено рекордное количество зерна - 3,78 миллиона тонн (плюс 14% к сбору 2016-го), отличный урожай свеклы - 1,58 миллиона тонн (+17%). Валовой сбор подсолнечника превысил 220 тысяч тонн. Однако отличные урожаи в нашей республике и большинстве других регионов страны привели к перенасыщению рынка.- Большой объем зерна свалил цены, - отметил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. - В целом по стране они низкие, особенно по пшенице. Насколько мы ни произвели бы больше, выручка все равно будет меньше. Да, по валовой продукции мы достигли высоких показателей, но по доходности аграрии получат меньше.Как поясняют эксперты, цены на зерно по сравнению с 2016 годом упали почти вдвое и многие хозяйства вынуждены продавать собранные рекордные урожаи при неблагоприятной рыночной конъюнктуре, поскольку мест для длительного хранения у большинства просто нет. Если в 2016 году стоимость мягкой пшеницы третьего класса составляла 9-10 рублей за килограмм, то прошлой осенью – всего 6. Твердая пшеница подешевела в два раза, на рынке за нее предлагали всего 7 рублей. Цена на зерно 5 класса не поднималась выше четырех.По оценкам Минсельхоза РБ, из-за снижения цен аграрии республики недополучили около 8 миллиардов рублей, что практически равно стоимости будущей посевной. Наибольший ущерб понесли производители зерна - 4,2 миллиарда, сахара – 1,9 млрд и подсолнечника – 1,2 миллиарда.Но если цены на продовольствие стремительно ушли вниз, то производственные расходы, напротив, существенно возросли. По предварительной оценке, потребность в финансировании весенних полевых работ в Башкортостане составит 8,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2017 годом посевная кампания подорожала на 12,3%, или на 1,1 миллиарда рублей.Наиболее затратной частью станет покупка удобрений (на 2,3 миллиарда), далее следуют расходы на приобретение средств защиты растений – 1,9 млрд и ГСМ - 1,8 миллиарда рублей. В расчете на один гектар стоимость работ составит 4,3 тысячи рублей, против 3,8 тысячи в прошлом году. Рост затрат обусловлен, прежде всего, удорожанием запчастей и используемого сельхозтехникой дизельного топлива, которое по сравнению с прошлым сезоном поднялось в цене на 13%.Поддержка и планированиеСложное финансовое положение заставляет селян искать выход в привлечении банковских кредитов, которые покроют большую часть расходов на посевную этого года, или 4,5 миллиарда рублей. Выручка от реализации продукции растениеводства, то есть собственные средства сельхозпредприятий, обеспечит всего около 2 млрд предстоящих весенних расходов или четверть необходимых потребностей. Авансирование компаний-переработчиков составит 1,2 миллиарда. Столько же даст господдержка всех уровней, которая будет обеспечивать, в первую очередь, наиболее важные потребности селян.Эффективной мерой преодоление кризиса станет выращивание высокорентабельных, востребованных рынком культур и уменьшение доли малоперспективных. В региональном Минсельхозе отмечают, что сегодня самыми высокодоходными на рынке являются масличные, прежде всего, рапс, рыжик, лен и горчица. Хороший спрос может иметь нут – особый сорт гороха, популярный в странах Ближнего Востока, к примеру, в Иране, уже закупавшего партии башкирского нута.В этом году в республике ожидается увеличение посевов зернобобовых, которые займут 81 тысячу гектар. На 5% увеличится площадь под технические культуры, в основном за счет нетрадиционных масличных – рыжика, ярового рапса, горчицы и льна. Посевы подсолнечника, напротив, сократятся на 15 тысяч гектар.В аграрном ведомстве подчеркивают важность стратегического планирования, которое во многом позволит избежать кризиса перепроизводства и связанных с ним убытков крестьянских хозяйств.- У планов должны быть дальние горизонты: ориентированность на рынок, на качественные продукты питания и на сбыт, - заявил Ильшат Фазрахманов. - Необходима долгосрочная, понятная и неизменяемая по ключевым моментам аграрная стратегия. Иначе не будет устойчивого развития территорий, без которого не вырываются в лидеры и не побеждают в конкурентной борьбе.Алексей ФАТЫХОВ.