Шагом марш... на почту

Теперь все, кто по каким-то причинам не желают отдать свой долг Родине, могут его… отработать. Так поступил и Тагир Шагапов из Демы. Парень не обиделся, был рад, что его определили в отделение связи №59, что напротив Южного автовокзала. Вообще он очень покладистый и миролюбивый. Это и была основная причина перейти на альтернативную службу.- Я не собирался «откосить», сразу же явился в военкомат. Только пояснил, что в принципе был против любого насилия. Меня поняли.И теперь Тагир просыпается в 5.30. Зарядка, завтрак, и – бегом на маршрутку. К 7.00 нужно быть на работе. Сначала разбирает просроченные заказные письма, за которыми никто не явился. Затем приходит машина с корреспонденцией, и он вместе с другими сотрудниками сортирует конверты, газеты, журналы и бандероли по участкам.- Когда к нам направили Тагира, мы обрадовались: как раз не хватало почтальона. Он быстро понял, что к чему. Сноровистый и очень ответственный. Вижу, вроде бы простудился. Говорю, может на больничный уйдешь? «Нет, - отвечает, - Дауре тогда сложно будет, ведь ей придется взять на себя мою нагрузку», - поясняет начальник отделения Валентина Сафронова.Даура Имаева – его наставник и напарник. У нее большой объем работы, но и у Тагира не меньше. Он обслуживает 45 многоквартирных домов и 52 частных. Первое время всеведущие бабули с улицы Вишерской, выходя за калитку, спрашивали:- Подрабатываешь, сынок?И очень удивлялись, что он так проходит армейскую службу. Те, у кого во дворе злая собака, смотрят в окно и выходят его встречать. Старики почтальону рады: у них нет компьютеров, поэтому с детьми и внуками по-прежнему общаются письмами.Караулят приход Тагира и в пятиэтажках, где нет запасного кодового ключа от подъезда. Вообще относятся к парню с заботой, забирают газеты, чтобы передать соседям по площадке. Но одному 90-летнему деду молодой человек всегда заносит корреспонденцию сам.Хоть и не марширует Тагир на плацу и не участвует в боевых учениях, однако возвращается домой «без ног».- Тяжело, когда приходят квитанции за коммуналку, - рассказывает он. – Есть еще момент: к газетам и журналам прибавились бандероли, которые в последнее время стали заказывать на разных сайтах. Все это машина доставляет в большие подвешенные ящики, а мы уже в сумках разносим по квартирам. Но есть довольно большие территории, где их нет, и нам приходится носить все на себе.Отслужил Тагир уже полгода, осталось еще 15 месяцев (столько служат альтернативно). Затем собирается пойти работать в одну из уфимских школ учителем информатики, поскольку закончил БГПУ.- Желающих пройти альтернативную службу не так много, в среднем четыре-пять человек в каждый призыв, - прокомментировал заместитель Военного комиссара республики Рим Валеев. – Скорее всего, не устраивают сроки ее прохождения. Направляем парней в Нижний Новгород и Чувашию ухаживать в пансионатах за ветеранами, но в основном – на почту. И, надо сказать, они неплохо справляются. В отделениях связи Белебея, Давлеканово, Стерлитамака и Туймазов уже отработали четверо военнослужащих. Им выплачивали полную заработную плату, предоставлялся отпуск. А один из «альтернативщиков» – Корнилий Пугачев стал победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший почтальон».Ирина ШИПУНОВА.