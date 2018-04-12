Служба обязательна

Парни, заполнившие небольшой зал ожидания отдела военного комиссариата РБ по Октябрьскому и Советскому районам, уже прошли медосмотр и лишь ждут вердикта призывной комиссии.Вначале проходит перекличка – каждый из тридцати ребят занимает определенное место, чтобы не создавать суеты и неразберихи при вызове. После этого проходят инструктаж: им следует знать, что в военкомате уже действуют правила, принятые в армейских рядах. Первая встреча должна проходить согласно установленному порядку: встал «смирно», руки по швам, четко и внятно озвучил имя, фамилию, место учебы и доложил – прибыл!Владимир Нуркаев с этим справляется без затруднений. Годен без ограничений, а службу будет проходить в Сухопутных войсках – что ж, для человека с медицинским образованием всегда найдется хорошая работа. А медколледж он закончит обязательно: комиссия интересуется датой проведения последнего экзамена и защиты дипломной работы, чтобы служил Родине без «хвостов».- Каждый призыв имеет свои особенности, например, в этом году вступили в силу определенные законодательные изменения, - рассказал военный комиссар Октябрьского и Советского районов Сергей Сафонов. - Так, если мужчина ранее был признан ограниченно годным к военной службе, при этом ему еще не исполнилось 27 лет, то он может пройти повторное медицинское освидетельствование и отслужить.Руслан Галиаскаров здесь один из самых старших – ему исполнилось 23. Отсрочку получил, чтобы закончить обучение в Аграрном университете. Юноша не терял времени даром, параллельно выучившись в автошколе, и теперь пойдет служить в качестве квалифицированного водителя. Его примеру последовал и Радмир Вильданов, который воспользовался возможностью получения водительских прав на льготных условиях за счет средств Министерства обороны, взяв направление из военкомата. На заседание комиссии пришел с однокурсником Артуром Муллахметовым, вместе с которым заканчивает колледж информатики и вычислительной техники. Оба занимаются 3D-моделированием, но пришло время возвращаться из мира виртуальных схем в реальность – здоровье ребят позволяет служить без всяких ограничений.Но у некоторых призывников нос украшают очки, другие страдают гипертонией, встречается и недобор веса. У Никиты Умербаева, будущего инженера общестроительных работ, слабое зрение, поэтому он не рассчитывает попасть в элитные войска, однако от своих обязанностей перед Родиной увиливать не собирается :- В моем возрасте важно получить диплом и военный билет, ведь это основа для жизни и карьеры, - считает он.На пятачке перед строгой комиссией ребята ведут себя по-разному: кто-то забывает слова и пытается привычно засунуть руки в карманы, другие же докладывают, чеканя каждое слово, стоят «в струнку» и четко отвечают на поставленные вопросы. Таков Артур Сагиев – он заметно крупнее своих сверстников, почти военная выправка и крепкие руки выдают спортсмена. Председатель комиссии видит перед собой будущего воина ВДВ, но тут ждет разочарование – парень, как оказалось, боится высоты. Что же, на земле тоже можно принести пользу, поэтому его отправляют в Сухопутные войска.Самый важный вопрос, который задают каждому призывнику: хочешь ли ты служить? Большинство парней отвечают утвердительно. Но находятся и те, кто убежден, что отведенный на службу год можно использовать иным, более подходящим образом, заложить начало карьеры, построить семью или продолжить обучение. Мальчишки не осознают, что время, проведенное в армии, не отбывка наказания – здесь подростки становятся мужчинами, получают жизненный опыт и практические навыки. Согласно статьям Уголовного кодекса, наказание за уклонение от срочной военной службы достаточно суровое - до двух лет лишения свободы. Тем, кто до 27 лет по незаконным основаниям не служил, военный билет не выдается, они получат только справку установленного образца. Соответственно, на работу в государственные учреждения, органы власти, силовые структуры таким людям уже не устроиться.Ольга ЯКОВЛЕВА.