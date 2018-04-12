Малыш в опасности

В стране ежегодно пропадают 15-20 тысяч детей. Шокирующая цифра. Часть из них возвращается домой самостоятельно – те, что убегают после ссоры с родителями или просто любители путешествий. Но происходят и страшные случаи, когда малышей средь бела дня уводят незнакомцы. Как родителям подготовить своего ребенка к общению с посторонними людьми? Какие правила должны соблюдаться, чтобы не потеряться в толпе?Личное пространствоПроводится множество социальных экспериментов, когда родители наблюдают за детьми из укрытия, к ним в это время подходит незнакомец и заводит разговор: шутит, хохочет, показывает картинки в телефоне, помогает слезть-подняться на горку. И вот проходит несколько минут, незнакомец что-то говорит ребенку, тот согласно кивает и…уходит с детской площадки с совершенно чужим человеком.Детский психолог Юлия Сафронова считает, что родители хоть и разговаривают с детьми о недопустимости общения с незнакомцами, но, видимо, недостаточно.- Малыши склонны верить людям, которые внешне вызывают у них доверие, - говорит она. – Но у похитителей необязательно может быть преступная, отталкивающая, подозрительная внешность: это может быть обычный человек, молодая женщина, подросток или даже приятная бабушка. Ребенок должен усвоить правило: что это незнакомый человек и что без разрешения родителей он не может с ним ни общаться, тем более куда-то уходить.Также стоит объяснить, что взрослый человек не будет спрашивать у ребенка дорогу, не попросит помочь поднять сумки в квартиру. В таких случаях он должен ответить незнакомцу, чтобы тот обратился к взрослым, а самому уйти и больше не разговаривать.Кроме того, надо научить его держать личную дистанцию и не допускать к себе посторонних ближе, чем на два метра. В таком случае в критический момент у малыша будет возможность для побега.Не есть с чужих рукНужно научить ребенка, что брать еду от незнакомых людей нельзя. Никаких конфет, шоколада, фруктов и прочих сладостей. Научите фразам: «Я такое не люблю», «Я такое не ем», «Мне мама не разрешает, у меня аллергия». Стоит проиграть эти ситуации дома.Часто дети, особенно дошколята, остаются одни в местах массового скопления людей. Научите основным правилам поведения. Если ты потерялся в торговом центре, нужно обратиться к охраннику либо к сотруднику магазина или кафе, даже уборщице. Следующий шаг - позвонить близким. Представители поискового отряда «Лиза Алерт» говорят: очень важно, чтобы ребенок знал наизусть номер телефона хотя бы одного из родителей. В современном мире это намного важнее и полезнее, чем выучить свой домашний адрес.Если малыш отстал от взрослых на улице, он должен придерживаться одного-единственного правила: стоять на месте. Во-первых, велика вероятность, что мама и папа вовремя заметят пропажу и вернутся обратно. Во-вторых, это облегчит поиски полиции и не позволит развиваться событиям в непредсказуемом направлении.- Мы и сами при встрече с потерявшимся человечком остаемся с ним на месте. Звоним в полицию, но никуда не уходим. То же самое советуем делать каждому, чтобы тебя не обвинили в похищении, - подчеркнула волонтер Людмила Корсунова. - Год назад был случай: мальчик сбежал из дома и одиноко прогуливался по ТРЦ, его заметила сердобольная женщина и пригласила к себе домой. Она накормила мальчишку, оставила у себя ночевать, но не сообщила в полицию. Когда к ней нагрянули в дом, то возникли вопросы.Под присмотромСпециалисты советуют разговаривать на тему собственной безопасности, когда ребенку исполнится пять лет. В более юном возрасте он не сможет это понять и запомнить. Впрочем, сами беседы не должны выглядеть как лекции: «Садись, сын, нам нужно с тобой серьезно поговорить, слушай меня внимательно...». Пусть беседа будет в игровой форме, когда вы гуляете на улице и как бы вскользь спрашиваете: «А что бы ты сделал, если потерял меня в толпе? А если бы к тебе подошел незнакомый человек и предложил поиграть с ним в радиоуправляемую машинку?».Психологическая особенность развития ребенка до 10 лет - ему сложно воспринимать глаголы с частицей «не»: «не делай», «не надо», «не бери», «не разговаривай» и пр. В результате ваши запреты воспринимаются наоборот: «делай», «надо», «бери». Воспитательные разговоры с детьми такого возраста нужно проводить в разрешительной форме. Например, «не разговаривай с чужими людьми» перефразируйте в «говори только с теми, кого хорошо знаешь».Героизм с разрешенияДетям с 9–10 лет свойственен героизм. Они хотят быть нужными. Поэтому, найдя потерянный кошелек, начинают звонить по визитке, чтобы вернуть вещь владельцу, увидев собаку с адресным ошейником - ведут ее по указанному адресу, а если потерявшийся малыш просит отвести его домой, с энтузиазмом отправляются в чужой двор или даже район. Задача родителей рассказать, что этого делать нельзя. Желание помочь похвально, но решив действовать самостоятельно, ребенок подвергает свою жизнь опасности, ведь вместо благодарности за возвращение «потеряшки», там ребенка может ждать «засада».Чтобы обезопасить себя, но при этом не остаться безучастным к чужой беде, ребенок должен позвонить родителям и рассказать о том, что приключилось. Если перед или после школы он нашел какую-то вещь или встретил потерявшуюся собачку или маленького ребенка - нужно отправиться в школу, где классный руководитель решит, что делать. В другое время следует сразу же обратиться в полицию.Розалия ВАЛЕЕВА.