Таинство «Индийской сказки»

Куклы с глазами в пол-лица, в красочных одеждах, серьгах и браслетах, восточная музыка, язык жестов и танцы в стиле болливуд …Древняя легенда оживает на сцене, и через несколько минут забываешь, что это - лишь марионетки в руках актеров. Мы приоткрыли занавес театра кукол, где восстановили спектакль своего «золотого» фонда - «Индийская сказка». В пятницу зрители смогут увидеть его вновь.
- Впервые он был поставлен на нашей сцене 30 лет назад главным режиссером Павлом Мельниченко по мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна», главных персонажей создал художник Наиль Байбурин,- рассказывает заведующая литературной частью театра Диана Гараева-Рахматуллина. – В прошлом году в честь нашего 85-летия решили сделать подарок себе - восстановили шедевр, который в то время принес нам славу. Нам единственным в России вручили премию имени Джавахарлала Неру. Спектакль трижды показывали в Индии, где он был встречен с восторгом. На родине же его ждала иная судьба – через некоторое время он ушел из репертуара.
И вот возрождение. Говорят, новое - хорошо забытое старое, и, если относить изречение к спектаклю, то он не просто восстановленный, а имеющий свое лицо и неповторимость. В ткань постановки добавлены свежие элементы, в нем играют молодые актеры, внесшие свою энергетику. Второе рождение сказка получила благодаря режиссеру Ольге Шарафутдиновой и художнику Андрею Волкову. Они весьма бережно отнеслись к имеющемуся материалу, постарались сохранить все самое лучшее и внесли эксклюзивность, которая привлечет современного зрителя.
Изюминкой постановки стало участие не только кукол, но и живых актеров, оригинальна музыкальная часть: хореограф Альфия Куряева из Общества дружбы Башкортостан-Индия поставила удивительно красивые танцы, погружающие нас в сказочный мир Востока. Завораживают звучание народных индийских инструментов, и костюмы - танцовщицы предстанут в настоящих сари, уникальных украшениях, цветочных гирляндах. В этом проекте внимательно отнеслись к мнению опытных актеров, когда-то задействованных в спектакле.
- Было удивительное время, нужно было в репертуаре иметь сказки народов мира, что укрепляло бы нашу дружбу. Горжусь, что когда-то играл одну из главных ролей – Раму, - говорит один из ведущих актеров театра Айрат Ахметшин, принявший самое активное участие в восстановлении сказки.
Немного о сюжете. Древняя легенда о любви полубожества, наследника престола могущественной страны Рамы и его жены Ситы будет держать зрителя в постоянном напряжении. Хитросплетения судеб, интриги, коварство, искренность, разочарование и надежда – здесь есть все, что заставит нас сочувствовать героям. Несмотря на свою древность, легенда весьма актуальна, в ней есть свои уроки о добре и зле, любви и верности, об отношениях в семье. Не случайно спектакль обращен к взрослому зрителю, но его можно смотреть и всей семьей. Словом, каждый найдет здесь что-то свое.
Лилия ЗИМИНА.