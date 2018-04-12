Водевиль среди полей, или Одолжите револьвер!

Порошенко обратился к Путину на ты из-за миротворцев в Донбассе

Комментируя возможность использования миротворцев для сопровождения наблюдателей ОБСЕ в регионе, Порошенко обратился и ко всем гражданам России, назвав их «уважаемыми либо неуважаемыми россиянами».