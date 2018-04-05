Победить себя

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Захарова назвала санкции Запада игрой «дави Россию» Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад вводит антироссийские санкции в рамках стратегии и игры «дави Россию».

Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать ее диагноз Анжелика Волчкова, скончавшаяся в ночь на 8 апреля, просила врачей никому не говорить о ее диагнозе.