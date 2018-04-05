Раннее утро в затонской школе-интернате №5 спортивного профиля начиналось вполне привычно: на ковре разминались юноши - начинающие борцы классического, греко-римского стиля. Но в воздухе уже веяло весной и переменами. В зале царили ажиотаж и радость ожидания встречи с одним из тех, чье имя ассоциируется не только с борьбой, но и со спортом в целом.
Александр Карелин - трехкратный олимпийский чемпион и Герой России, прибыл в Уфу для участия в гала-концерте премии «Молодость нации». Свой визит в столицу Башкортостана он начал с мастер-класса для юных атлетов.
Легендарного спортсмена встречал глава городской администрации Ирек Ялалов. Сам в прошлом борец, он вспомнил свои первые успехи на ковре, а также отметил, что в те годы Уфа крайне редко принимала гостей столь высокого уровня.
Послушать советы чемпиона и вникнуть в секреты мастерства собрались сотни мальчишек из всех уголков республики. Именитый гость вместе со своим ассистентом, уфимским тренером и мастером спорта международного класса Рафисом Садыковым, продемонстрировал технику проведения бросков и захватов, указал на ошибки, помог освоить новые приемы. Борец отметил, что успех и победы приходят только к тем, кто упорно работает и не боится трудностей. Сам он не раз доказывал это, выходя на ковер с тяжелейшими травмами, и становился лучшим.
- Если сегодня хотя бы пять человек из этих 100 поймут, что выбрали верный путь и нашли себя в спорте, значит, я выступал не зря, - после открытой тренировки отметил Карелин.
Сан Саныч, как любя называют чемпиона друзья и коллеги, произвел неизгладимое впечатление на детей и взрослых. Могучая гора с горячим сердцем и доброй улыбкой, как оказалось, обладает отменным чувством юмора. Гость ответил на вопросы ребят, посоветовал не пренебрегать учебой и чтением книг и вывел формулу успеха: вначале победить себя, чтобы стать еще сильнее.
Этот постулат отлично знают и те, кто в этот день поднимался на сцену Концертного зала «Башкортостан», чтобы получить заслуженную награду из рук титулованных спортсменов и общественных деятелей. Общественная премия «Молодость нации» – проект 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Впервые награды вручали в 2014 году, приурочив событие к Олимпиаде в Сочи. С тех пор премия обрела поддержку звездных гостей и почетный статус ежегодной. В нынешнем году ее посетили олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, чемпион мира по версии WBO в среднем весе, депутат Государственной Думы Дмитрий Пирог, председатель Исполкома Паралимпийского комитета России Павел Рожков, заслуженная артистка России Диана Гурцкая.
- Я убеждена, что если есть всероссийские премии, у нас обязательно должна быть и своя, республиканская. Мы отмечаем спортсменов в возрасте до 20 лет. Для детей это - стимул к новым свершениям и победам, - говорит Рима Баталова.
В этом году награды получили спортсмены, тренеры, меценаты и представители СМИ.
«Прорывом года» был назван туймазинец Билал Фазуллин. Всего за несколько лет занятий плаванием юноше, страдающему ДЦП, удалось пробиться на всероссийский уровень. За столь короткий срок он завоевал 28 медалей, в том числе 13 золотых.
Также лауреатами стали пловцы Иван Голицын и Аделина Разетдинова, легкоатлетка Розалина Ахметшина и фехтовальщик Кирилл Васильев. В номинации «Воспитать чемпиона», учрежденной специально для родителей спортсменов с инвалидностью, награда вручена семье Арслановых из Уфимского района. В ней воспитываются две девочки с ограниченными возможностями, одна из них приемная. Гульфия и Регина учатся в Уфимской коррекционной школе-интернате №13 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Благодаря своему трудолюбию и настойчивости они стали победительницами первенства страны по теннису на колясках в одиночном и парном разрядах.
Жанна Вертинская.