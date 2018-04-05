Ради комфорта и безопасности

Бесшумный и быстрый, в кабинке зеркало и мягкий свет, приятный женский голос, сообщающий номер этажа, – новый лифт пришел на смену старому в обычную многоэтажку.
Самая масштабная замена идет в Кировском районе, в этом году здесь обновят 161 лифт. Заказчиком выступает НОФ «Региональный оператор РБ», подрядчик - ООО «УфаЛифт плюс», субподрядчик, организация, ведущая монтаж, - уфимская фирма ООО «Флагман».
- В районе уже приняли в эксплуатацию больше 20 лифтов, в процессе монтажа еще два десятка, - рассказывает инженер по промышленной безопасности УЖХ Кировского района Алмаз Насибуллин.
Мы побывали на улице Рабкоров, 5, где как раз идет установка кабины такого оборудования. Работу ведут опытные мастера Николай Айдель и Алексей Карпишин.
- Многие лифты эксплуатируются уже 30-40 лет, срок их службы давно вышел, и, естественно, требуют замены, - говорят они.
По словам мастеров, самое сложное - демонтаж старого оборудования, когда предстоит извлечь старую «начинку» из шахты, только потом установить новое оборудование. Один такой подъемник монтируется примерно 45 дней, но жители, конечно, готовы терпеть неудобства ради будущего комфорта.
Мы поинтересовались, насколько безопасны новые кабины? Специалисты уверенно ответили: именно щербинские наиболее надежны. Они чуть тяжелее прежних и вместо 320 кг могут поднять 400, поэтому подъемную плиту и металлический каркас укрепляют. К тому же новый лифт заметно быстрее, а кабинки имеют полимерное антивандальное покрытие, что не позволит хулиганам рисовать на стенах, встроенный фотоэлемент предотвратит зажимание в проеме (причем, если раньше двери распахивались, если касались преграды, то сейчас «видят» ее, не начав движение. Просты в управлении, экономны – собирают все вызовы по ходу движения (раньше обслуживался только один вызов).
Первыми в новый лифт входят специалисты Инженерного центра, они проверяют его на соответствие требованиям, а потом выдают декларацию, на основе которой оборудование принимает Ростехнадзор. Но больше всего этого момента ждут сами жители. По собственным ощущениям могу сказать, что, действительно, подниматься и спускаться в нем очень комфортно.
Уже заменены и пущены в эксплуатацию лифты на Батырской, 4, 10, 14/1, Авроры, 27, 31. Скоро будут запущены на Батырской, 6, 8/1, 12, Айской, 63, Рабкоров 24, 26.
Лилия ЗИМИНА.