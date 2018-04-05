Виртуальная травля

Из школы Ирина пришла в слезах. С трудом успокоив ее, мама выяснила причину – фотографию дочери выложили в одной из групп популярной социальной сети с оскорбительным комментарием, настолько отвратительным, что даже взрослый испытал бы шок. Что говорить о подростке?
Конфликты детей, нередко перерастающие в масштабное преследование, в социальных сетях стали обыденным явлением. Здесь используются те же методы психологического насилия, что и при травле в реальности: оскорбления, угрозы и запугивание, распространение клеветы, насмешки, социальная изоляция, а отсутствие физического воздействия не делает его менее опасным. Ситуации, когда жертва получает сообщения и видеоролики, унижающие достоинство, называют прямым кибербуллингом, в случае косвенного в преследование вовлекаются посторонние люди: например, взломав аккаунт жертвы, агрессор может от имени хозяина рассылать сообщения, выставляющие человека в невыгодном свете.
С иной вариацией столкнулись ученицы одного из лицеев города – их фотографии с издевательской подписью были опубликованы в ленте группы известной социальной сети, где остракизму подвергались многие школьники и подростки. Посетитель паблика может увидеть немало подобного контента: детей грубо высмеивают и унижают за физические несовершенства, недорогую одежду или без видимой причины, сопровождая изображения, снятые исподтишка, потоками непристойностей.
- О публикации рассказали одноклассники, а по поведению учителя было ясно, что педагогический состав тоже в курсе, - рассказывает мама девочки Светлана Басаева. - Руководство школы повело себя крайне странно - дочь вызвали к директору и на протяжении двух часов допрашивали, выясняя, что из оскорбительных эпитетов является правдой. Ребенок отказывается посещать уроки, ведь отношения в классе и так были непростыми, а сейчас началась откровенная травля, могут плюнуть в лицо или непристойно жестикулировать, пока взрослые этого не видят.
Специалисты утверждают, что в большинстве случаев агрессором выступает кто-то из окружения ребенка, одноклассники или знакомые во дворе. Однако авторов публикаций зачастую невозможно определить, ведь Интернет предоставляет самые широкие возможности для анонимности. Иногда это получается: исследуя фотографии, можно определить, откуда производилась съемка, и вычислить «создателя».
- Скриншот глумливой публикации отправила в чат родительской группы, с вопросом, кто мог такое сделать, - рассказывает Милена Свирелина, чья дочь тоже подверглась издевательствам в Интернете. – Вскоре выяснилось, что все указывает на Вадима, мальчика из параллельного класса, который, не стесняясь в выражениях, мог высмеять поддельную вещь известных брендов или физическое несовершенство сверстника и был завсегдатаем этой группы. Нашлись и свидетели момента снимка, сделанного в стенах школы.
Милена стала действовать по всем фронтам: связалась с родителями паренька, которые отказывались принимать факт ошибок в воспитании, инцидент был донесен до социального педагога школы, а в прокуратуру республики направлена просьба об удалении группы. Оскорбительный пост удалили, хотя и не бесплатно. Как выяснилось, это может стать неплохим источником дохода, ведь за исчезновение надругательства из ленты администрация паблика берет 250 рублей. Публикации появляются несколько раз в день, в группе насчитывается более 2,5 тысяч участников.
Что делать, если ребенок стал объектом кибербуллинга?
- Спасение только одно – выходить из всех социальных сетей, полностью уничтожив в интернет-пространстве всю информацию о себе и своих интересах, - считает педагог-психолог медико-психологического центра «Саторис» Ольга Иванова. - Разумеется, ребенка нужно поддержать и оказать ему помощь, стоит обратиться к психологу, который поможет получить эмоциональную разрядку и разобраться в чувствах.
Задачей специалистов становится выработка правильного поведения в повседневной жизни: не акцентировать внимание на оскорблениях, удаляя записи, не вступать в обсуждения и не показывать никакой реакции, иначе травля будет только набирать обороты. Важно проработать и самоидентификацию ребенка, его представление о себе, ведь под прицел агрессора в первую очередь попадают дети с заниженной самооценкой.
- Если у человека нормальные контакты с окружающими, есть сфера, в которой он успешен, то буллинг останется в сети, не отразившись на отношениях, - уверена директор медико-психологического центра «Семья» Эльза Ахметова. - Но даже в этом случае нельзя оставаться безучастным, необходимо держать ситуацию под контролем, ведь нередки случаи, когда дети сами размещают компрометирующие фото, провоцирующие на издевательства и насмешки. Стоит объяснить ребенку возможные последствия, и просмотреть фотоальбомы.
Имена участников изменены.
Юлия ПАХОМОВА.