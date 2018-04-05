В Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова Михаил Роднов, доктор исторических наук, блестящий знаток истории Уфимского края, вновь собрал друзей на презентацию десятого по счету краеведческого сборника «Река времени», охватыва-ющего период с XVI до начала ХХ века.Завершает его статья «Уфимская официальная пресса в начале ХХ века: редакторы и краеведение». Это наши «Уфимские губерн-ские ведомости», истории которых он посвятил несколько книг. По собственному признанию Роднова, он прочел все газеты Уфимской губернии и ближайших ее соседей от корки до корки.В статье речь ведется о Николае Александровиче Гурвиче, чемпионе по продолжительности нахождения на редакторском посту - 32 года, не шутка! - и о том, почему он не решался публиковать ни беллетристику, ни стихов местных авторов, зато в изобилии помещал исторические и этнографические опусы; о «мусульманской эре», когда с благословения губернатора Соколовского редактором стал Салим-Гарей Султанов и мощным потоком потекли публикации из жизни башкир; о верноподданническом «битье в грудь» в годы первой русской революции и уверениях в неизменной любви к государю императору и всему августейшему дому, груза которых не выдержал Иван Тюнин и «цивилизованно» покинул редакторское кресло.А разве не интересно узнать, исходя из каких соображений назначались редакторы и кем они были по основной профессии? Чем была вызвана редакторская чехарда в самом начале прошлого века? И почему от «Уфимских губернских ведомостей» отпочковался «Уфимский край»? Мы еще не раз вернемся к этому предмету, ведь до конца юбилейного 2018 года еще много времени.Сам сборник собрал под одной обложкой историков из Уфы, Санкт-Петербурга, Чекмагуша и Рязани. Главной темой его стали судьбы местного дворянства - представителей фамилий Кублицких, ведущих свой род от высланных в здешние места смоленских шляхтичей, породнившихся с ними Гиршей, князей Кугушевых. Впервые представлены материалы дворянских родословных книг конца XVIII века, хранящихся в Санкт-Петербурге в Российском государственном историческом архиве. Опубликованы также уни-кальные новые или малоизвестные исторические источники. Это родословная священников Ребелинских и интересные записки об Уфе Ивана Годовикова, ближайшего помощника богача, откупщика и золотопромышленника Базилевского. Рассказывается о причинах появления в нашем городе эсера Леоновича и об истории ипотечного кредитования в Уфимской губернии. «Ипотека» - слово практически незнакомое советским людям и вдруг ставшее актуальным в наши дни.Анна МАСЛОВА.