Кто ответит за мусор?

«Мусорный» рынок ждут колоссальные изменения. С 1 января 2019 года Башкортостан, как и вся страна, перейдет на новую схему сбора и переработки твердых коммунальных отходов. Республику поделят между пятью региональными операторами, которые возьмут на себя контроль над всем процессом обращения с ТКО. «Уфимской» зоной по результатам проведенных торгов займется МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».
ТКО – большое и маленькое
Мало кто обратил внимание, но процесс перехода к региональному оператору начался еще два года назад: после изменений в законодательстве твердо-бытовые отходы (ТБО) номинально превратились в ТКО и перешли в ведение коммунальных служб. Сегодня плата за вывоз мусора включена в графу «Содержание общедомового имущества» и составляет в среднем 2-3 рубля с квадратного метра жилплощади. С приходом регионального оператора цена за сбор, вывоз и утилизацию ТКО будет прописана в платежках отдельной строкой и станет рассчитываться, исходя из количества зарегистрированных в квартире граждан.
Если не все горожане заметили существенные изменения, то в малых населенных пунктах ситуация обстоит куда сложнее. Дело в том, что до начала реформирования вывозом мусора в районах занимались муниципалитеты, на что выделалось соответствующее финансирование. Однако после изменений в законодательстве оно прекратилось, и нужно было срочно искать компании, согласные работать с населением на основе договоров. Разумеется, сразу же возникла масса трудностей.
Отыскать исполнителя удалось далеко не всем и не сразу (ведь частный сектор с малой плотностью населения, но с большим количеством строительных и «садово-огородных» отходов не особо привлекателен для предпринимателей в этой сфере), а попытки продолжать вывозить мусор в прежнем режиме пресекались предупреждениями из прокуратуры о нецелевом расходовании бюджетных средств. Препоны возникли и со стороны населения: новые условия многие восприняли как попытку выуживания денег.
- В октябре 2016-го мы в срочном порядке приступили к работе, и нас сразу же завалили претензиями и жалобами. На что могу сказать: да, действительно, мы начали работать без лицензии, а иначе бы село просто утонуло в мусоре, - сообщил нашей редакции директор ПЖУ «Нижегородское» Владимир Николаев, занимающийся вывозом ТКО из поселка Зубово Уфимского района. - И хотя первоначальная сумма была 86 рублей, с подачи сельского совета мы ее снизили до 60. Но кого-то и это не устроило, хотят уменьшить тариф до 30-20, а лучше вообще бесплатно, как раньше. Но это уже бессмыслица какая-то, работа себе в убыток. Ведь за солярку, аренду техники и вывоз на полигон бытовых отходов, который находится в Сергеевке, нужно платить, не говоря уже о персонале.
В то же время соцсети запестрели жалобами о переполненных мусорных баках и несанкционированных свалках, возникающих то в том, то в другом районе. Больше всего их было зафиксировано в Уфимской агломерации, так как это самая густонаселенная территория республики. По данным регионального отделения РГО, вокруг столицы находится как минимум 400 свалок. Причем, на 90 % это строительный мусор.
- Газеты пестрят объявлениями об услугах по его вывозу, но в итоге он попадает на так называемых «серые» полигоны. Уже неоднократно освещали тему Дмитриевской свалки, в 2017 году выявили, что полигон в селе Иглино также функционирует без разрешительной документации, - отметил представитель Российской партии «Зеленые» в РБ Мурад Шафиков, выступив на научно-практическом экосеминаре, организованном БАГСУ. - Также в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» были выявлены многочисленные факты размещения жидких коммунальных отходов, зачастую ассенизаторы не доезжают до очистных сооружений.
От доброй воли к закону
Вместе с введением регионального оператора специалисты ожидают практически революционных изменений. Для этого Минэкологии РБ разработало более 20 нормативно-правовых актов, которые ужесточат требования и четко распределят обязанности.
- Регоператор возьмет на себя довольно много ответственности, включая рассмотрение жалоб потребителей, возмещение нанесенного экологии ущерба, соблюдение сроков оказания услуг, их качества. Невыполнение существенных пунктов соглашения может привести к лишению статуса, - сообщила замминистра Минэкологии РБ Наталья Логунова. - На плечи муниципалитетов возложат задачи по организации контейнерных площадок, мест размещения отходов и экологическому просвещению населения.
С потребителей же, учитывая прошлый опыт, потребуют заключать договора в обязательном порядке, иначе их ждет административное наказание. А в целях дополнительной мотивации жители, которые начнут заниматься раздельным сбором мусора и установят специальные контейнеры, будут платить значительно меньше.
Окончательные суммы тарифов пока не определены. Региональные операторы должны будут направить свои предложения в Минэкологии до 1 июля, - отметила Наталья Логунова.
Между тем представители муниципалитетов выразили недовольство: финансирования на содержание полигонов для ТКО законодательство не предусмотрело. Где муниципалитеты будут искать средства - пока не известно.
Кроме того, органам местного самоуправления предстоит решить проблему с несанкционированными свалками. Так, в Уфимском районе суд уже обязал местные власти ликвидировать свалку близ сел Ольховое и Чернолесовский. Однако после начала работы регоператора ответственность за незаконные свалки ляжет на него (в случае если не удастся установить нарушителя).
- Есть ли механизм, который поможет муниципалитетам решить эту проблему? Нужно провести оценку накопленного вреда, которую проводят республиканские и местные власти, внести результаты в реестр, который ведет Минприроды РФ. Тогда можно будет рассчитывать на помощь с использованием средств из федерального бюджета, но при условии наличия проектной документации и софинансирования, - отметила заместитель руководителя Управления Росприродназдора по РБ Ольга Янчук. - В первую очередь средства выделят на проблемные объекты, оказывающие наибольшее негативное влияние на окружающую среду и жителей.
Примечательно, что у нас с 2000 года на бюджетные деньги было построено 47 полигонов ТБО, из них 12 включены в реестр. А это значит, что бюджетные деньги были потрачены впустую, что объекты были построены на землях либо сельхозназначения, либо располагались слишком близко к водозабору, жилой зоне или же были попросту введены в эксплуатацию с существенными нарушениями, - добавила Ольга Янчук.
В целом политика государства направлена на снижение количества отходов. Например, на законодательном уровне постепенно вводятся ограничения на захоронение отдельных видов: с 1 января 2018 года под запрет попали 67. С 1 января 2019-го в перечень попадет еще 109, а с начала 2021 года - 182. В основном под запрет попадает мусор, содержащий бумагу, различные металлы, пластик, а также шины, покрышки…
По словам специалистов, самый эффективный вариант для воплощения задуманного – раздельный сбор, поскольку сортировка отходов на полигонах окажется более затратной и не охватит весь объем.
Еще одно изменение в законодательстве касается запрета использования отходов для рекультивации карьеров, куда различные предприятия как правило выбрасывают строительный мусор.
Кстати, в отношении производителей в прошлом году ввели дополнительную ответственность. Теперь предприятие обязано либо само утилизировать отходы, образовавшиеся вследствие деятельности, либо платить экологические сборы. По России таким образом было собрано около 1,5 млрд рублей , в республике - 60 млн. Эти деньги направят на создание инфраструктуры по переработке отходов и на ликвидацию свалок.
Анастасия ЛИСТКОВА.