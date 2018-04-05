Шутка не удалась?

Матч ФК «Уфа» с ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга привлек к себе повышенное внимание. Даже в непрекращающийся снегопад на стадион пришли 8,5 тысячи зрителей, многие из которых ждали первой победы подопечных Сергея Семака над именитым соперником из культурной столицы России. Увы, победили гости со счетом 2:1.
Впечатлениями об игре с нами делятся тренер футбольного клуба «Витязь-ГТУ» Павел Смильгин и спортивный журналист Максим Балобанов.
- Как вы оцените действия уфимских футболистов в матче «Зенита»?
ПС: У нас были свои герои! Тот же Живоглядов, удачно проводящий уже не первый матч. Пожалуй, к нему можно присмотреться и тренеру главной команды страны. Как и к Облякову. И голевая стабильность Пауревича тоже радует…
МБ: Хорват не зря прошел серьезную школу «Боруссии». Он понимает свою роль в команде и делает результат. Отметил бы стабильную игру Йокича. Он получил опыт серьезных международных матчей и реализует его, выступая за «Уфу». Другое дело – удивляет пассивность других легионеров. Понятно, что травмы. Понятно, что это – не их климат. Сейдахмет замечательно представлен уфимской пресс-службой. И в играх за сборную Казахстана показал себя. Игрок интересный, что мы видели и в матче против «Анжи». Ждем от него голов!
- Чего не хватило в первую очередь для положительного результата?
ПС: Чуточку везенья. Без чего в спорте невозможно добиваться побед. «Зениту» же, в последнее время не дававшему нужного результата, как раз больше повезло. Один только автогол Неделчару чего стоит.
МБ: Поддержка трибун была. И это важно! Жаль, что не собрали аншлага. Хотя в этом виноват, вероятно, снегопад. Повезло где-то дону Манчини, что уж тут кривить душой.
- Заметен ли рост Семака как тренера?
ПС: В тренерском плане он пока еще находится в начале пути. Но уже начал давать результат. Хочется, чтобы он достиг высокой планки в «Уфе» - это реально! А затем уже сумел заменить того же Манчини в «Зените».
МБ: Нельзя не отметить, что руководство клуба в очередной раз угадало с тренером. Даже Перевертайло, который казался в определенной степени ретроградом, тоже внес свою лепту в успехи клуба. Или вспомните Томарова, который в единственном для него матче – против «Спартака» - показал навыки солидного наставника. Семак же – очередная большая находка для «Уфы».
- Есть ли потенциал у клуба для более высоких результатов, что для этого нужно?
ПС: Расти вверх можно всегда. Были бы желание и поддержка. У «Уфы» в настоящее время эти составляющие имеются.
МБ: Вы говорите о Лиге Европы? Почему нет? Я был в свое время в Казани на матче Лиги чемпионов. Если для «Рубина» подобное доступно, то что мешает нам войти в так называемый пул еврокубковых коллективов от России?
- Когда, на ваш взгляд, можно ждать в составе «Уфы» доморощенных футболистов?
ПС: Это - тонкая тема! К примеру, наша мини-футбольная команда «Витязь-ГТУ» в настоящее время состоит исключительно из воспитанников башкирского футбола. И при этом второй сезон выступлений в первенстве страны дает результат. Однако в классическом футболе все-таки все чуточку сложнее. К сожалению, из-за субъективных обстоятельств мы «потеряли» ребят 94-го года рождения. Там были «звездочки». Теперь уехал Безденежных… Но есть тренеры, способные подготовить игроков для команды мастеров. Прежде всего, говорю о Макиче Микаеляне и Александре Скоробогатове, а также тренерах нашей «молодежки» - Альберте Лукманове и Дамире Давлетове. Так что потенциал, безусловно, есть!
МБ: В свое время мы росли на своих футболистах: вратарях – Печенкине и Подбельском, полевых игроках – Ямлиханове, Матвееве, Каткине, Сафарове, Азнабаеве… Перечислять долго Не удивлюсь, что в ближайшее время в «Уфе» раскроется парень из башкирской глубинки.
Беседовал Марат ЛУТФРАХМАНОВ.