О пороках и ценностях

Башкирская труппа Национального молодежного театра РБ им. М. Карима готовит спектакль «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо. Премьера состоится 7 и 8 апреля.
Режиссер постановки – заслуженный деятель искусств РБ Рустем Хакимов. Спектакль «Очень простая история» будет поставлен в популярном жанре «драмеди». Сквозь призму комедийности пьеса рассказывает о жизненной трагедии обычных людей. Повествование ведется от лица жителей скотного двора, которые с присущей им простотой рассуждают о проблемах своих хозяев и их соседей. Животные, словно дети, искренне не понимают, зачем ненавидеть, презирать или убивать и почему так сложно просто любить ближних.
– Пьеса Марии Ладо вне времени, она рассказывает в первую очередь о человечности. Несмотря на то, что это фантасмагория, в основе лежат реальные человеческие истории и судьбы, – говорит режиссер Рустем Хакимов. – В постановке одна сюжетная линия –история деревенских Ромео и Джульетты. Даша – дочь зажиточного крестьянина, Леша – сын потерявшегося в жизни человека, не оправившегося после смерти жены. Девушка ждет ребенка, и ее отец решает любой ценой избавиться от еще не рожденного внука. Однако животные, на глазах которых все это происходит, решают спасти малыша, даже ценой собственных жизней. Погибают свинья, лошадь, согласен на жертву и пес Даши. Все это показывает не испорченность животных людскими пороками и в то же время демонстрирует, насколько люди стали алчными, амбициозными и ради своих интересов могут поступиться чем угодно, напрочь забыв о незыблемых заповедях: не убей, не укради.
Еще одна линия в спектакле – взаимоотношения отцов Даши и Леши. В прошлом они были близкими друзьями, но их дружбу разрушила любовь к одной девушке - Вере, которая выбрала простого парня. Всю свою жизнь отец Даши чувствовал себя несправедливо отвергнутым и доказывал себе и другим, что она ошиблась. У него крепкое хозяйство, много денег, он жил в достатке и семью свою держал в ежовых рукавицах. Но счастья ему все эти атрибуты успешной жизни не приносили. И перед нами пример многих наших соотечественников, которые в погоне за благополучием перестают замечать простые радости.
Сюжет развивается так, что отцу Леши придется уйти из жизни, чтобы стать ангелом-хранителем своего внука – сына Даши и Леши. В спектакле счастливый финал, однако, по словам режиссера, сам он не прост.
- Мы работаем в основном на молодежную, подростковую аудиторию, - говорит Рустем Хакимов. – Рассчитываем, что наши постановки заставят задуматься, вспомнить о фундаментальных канонах человеческого общежития.
В постановке задействована практически вся башкирская труппа. Музыку к спектаклю пишет Ришат Сагитов, сценографией займется Юлия Гилязова. Главную женскую роль играет Алтынай Хамматова.
«Очень простая история» – первая премьера Молодежного театра в 2018 году и первый спектакль большой формы у башкирской труппы в 28-м театральном сезоне.
Розалия ВАЛЕЕВА.