Успеть за три часа!

Тимашевский переезд, который свяжет северную часть столицы с Бирским трактом, возведен на 70 процентов. Необходимость в развязке назрела давно: движение на данном участке интенсивное, в утренние и вечерние часы скапливалось большое количество машин. Кроме того, здесь дорога ведет на нефтеперерабатывающие заводы.
Уже стоят все шесть опор (каждая – по 80 тонн, на сваях, которые заглублялись до трех метров), полностью смонтированы четыре пролета. Для этого на время строительства пришлось переносить коммуникации: водопровод, газ, волоконные кабели связи, энергокабели. Сейчас начался основной этап.
- Мы устанавливаем балки в пролеты. Это нужно успеть сделать до начала паводка: работы в этот период на железной дороге запрещены. В прошлом году потеряли драгоценное время с 25 марта по конец мая, - пояснил начальник строительного участка Александр Васильевич Санкин, посвятивший мостостроению полвека. Под его началом возведены все крупные сооружения вокруг Уфы.
Главная сложность установки несущих балок связана с ограничением по времени. Все работы необходимо согласовывать с РЖД. Руководство железной дороги выделяет «окна» в расписании движения поездов, в которые следует уложиться. Не успеешь - штрафные санкции. Правда, до этого еще не доходило. А вот сами железнодорожники «конвенцию» нарушают.
Когда мы приехали, вся площадка с 60-90-тонными гусеничными кранами, двумя бульдозерами и экскаватором замерла в ожидании.
«Окно» давалось с 12.00 до 16.00, но прошел уже час, а составы продолжали движение: поток цистерн с мазутом, бензином и пропаном не прекращался, строители нервничали.
Наконец пришло сообщение, что поезда остановились на станции «Черниковка-Восточный». Электрики-железнодорожники уже наготове, как и вышки мотовозов, посредством которых будут снимать контактную сеть и потом ставить на место. Это нужно для того, чтобы огромный гусеничный кран «Хитачи», устанавливая балку, не задел провода. Итак, теперь им нужно уложиться ровно за три часа!
Электрики с вышки мотовоза отцепляют и спускают вниз контактные провода. Балка уже наготове, погруженная в машину. Ее подвозят ближе к кранам. Два 90-тонных агрегата зацепляют, поднимают и доставляют к пролету. Теперь – дело за сварщиками. Они приваривают балку к другой, что занимает 45 минут. Закончили даже с запасом времени.
- Без работы мы не останемся, - заключил Санкин. - Мосты, путепроводы нужны всегда. Часть бригады уже перекинули на реконструкцию моста на Цыганской поляне: больше ждать нельзя, пошли трещины. В Нагаево необходима дорожная развязка, там очень интенсивное движение. Нужна она и в районе Покровского храма у монумента Дружбы: там образуется «горлышко», затрудняющее движение.
А ко Дню города, как и запланировано, уфимцы получат долгожданный подарок – Тимашевский мостовой переход.
Ирина ШИПУНОВА.