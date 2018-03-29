Ямы в инфракрасном свете

На улицах Уфы начались работы по ямочному ремонту. В первую очередь ликвидировать выбоины предстоит на дорогах, состояние которых требует оперативного вмешательства. В этом году объем работы предстоит меньше, так как в прошлом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» было капитально отремонтировано 29 улиц – на них ямочный ремонт в ближайшие годы точно не понадобится.
В Демском районе латать выбоины начали еще в феврале с использованием портативной установки для инфракрасного нагрева дорожного покрытия. Теперь, когда асфальтовые заводы стали производить материалы горячих смесей в полную силу, у дорожников появилась возможность использовать литой асфальт.
Его можно укладывать при -10 градусах Цельсия. С помощью подогревателей в емкости термос-бункера достигается необходимая температура. Горячая смесь распределяется по ремонтируемому участку, прочно склеивается с его кромками, нижним слоем и не требует уплотнения катками. Застывая, покрытие превращается в прочный монолит, проехать по которому можно уже через несколько часов.
- Объем используемого материала для весеннего ремонта запланированных участков составляет около 300 тонн. Работы осуществляются со строгим соблюдением всего технологического процесса. Этим гарантируется экономия средств, долгий срок службы и высокое качество, - объясняет директор МБУБ по Демскому району Рустем Рашитов.
Рабочие МБУ Советского района трудятся в наиболее проблемных местах. Одни из последних участков - улицы Менделеева и Сагита Агиша.
- Сейчас мы заключили договор с заводом на поставку 500 тонн литой асфальтобетонной смеси, - рассказывает заместитель директора МБУ Советского района Александр Дворников. – Она прошла все лабораторные испытания. Ремонт в таком формате продлится месяца полтора-два, и в первую очередь будут проведены работы на больших ямах, вне зависимости от того, расположены они на второстепенных или главных улицах. Затем мы приступим к укладке мелкозернистого асфальта.
В Кировском районе тоже начата апробация инфракрасной установки. Обработка покрытия лучами позволяет провести глубокий нагрев без закипания, что для смеси асфальта и битума очень важно, так как нельзя допускать их отслаивания друг от друга. Рабочие коммунальной службы района уже применили эту технологию на улице Пугачева.
В Ленинском районе инфракрасный обогреватель приобрели недавно за 130 тыс. рублей за счет доходов от хозяйственной деятельности предприятия.
В Октябрьском районе к ямочному ремонту подготовились основательно - к работам готовы 12 единиц техники: рециклеры, ручные бензорезы, компрессоры и другие агрегаты. В прошлом году парк коммунальной техники пополнился термос-бункером «Вулкан», который позволяет за одну заправку укладывать литой асфальт сразу на 40-50 кв. м. Также укомплектована бригада специалистов-асфальтобетонщиков, прошедших обучение.
Эдуард АХСАНОВ.