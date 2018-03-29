От кого страдают ели?

- На остановке транспорта «Гимназия им. Гарипова» установлены киоски, где продают цветы, бытовую химию, шаурму. Уже не первый раз вижу, как продавцы выливают отходы прямо под растущие рядом голубые ели. Скоро снег начнет таять, и это окажется у всех на виду, а сами хвойные пострадают. Как же их спасти? – с таким вопросом обратился в редакцию наш читатель Борис Мурзафазылов.
Вред, наносимый окружающей среде при сбросе жидких отходов, может показаться обывателю не столь значительным. Но последствия могут оказаться весьма серьезными. Ведь в итоге инфекции и бактерии могут попасть в наши дома. Но чем это может грозить деревьям? С этим вопросом мы обратились к доктору биологических наук, преподавателю кафедры экологии и природопользования БГПУ им. Акмуллы Андрею Кулагину.
- В жидкие отходы могут попасть ионы металла, из которого сделана посуда. Никто сейчас не жалеет синтетических моющих средств, являющихся источниками дополнительной интоксикации. Конечно, попадая на почву, отходы оказывают на нее свое негативное влияние. Почвообразовательный процесс происходит столетиями, а разрушается земля за очень короткий срок. Восстановление будет дорогостоящим. На что потребуется немало времени, денег и сил.
Однако отследить того, кто сливает отходы вне отведенных мест, не всегда представляется возможным.
Мы обратились в администрацию Орджоникидзевского района, где нам сообщили, что раньше таких жалоб к ним не поступало.
- Мы провели выездное совещание. У точек общепитов емкости были и мы видели, что остатки масла они собирают, а не выливают на улицу. Работники цветочного магазина признались, что на клумбу сливают воду из-под цветов. Но это не оправдание, в любом случае все это должно собираться и вывозиться. Поэтому предприятиями был организован сбор жидких отходов в специальные емкости и их утилизация, - сообщила начальник отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации района Венера Галимова.
В случае если указанные уфимцем данные подтвердятся, предпринимателей могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать за несоблюдение санитарных норм.
Мария Апкаримова.