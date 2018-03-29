Опасный лед: борьба на высоте

Первый месяц весны стал последним аккордом уходящих холодов. Столицу накрывали то снегопад, то заморозки. Дорожные службы сражались за чистоту магистралей и трасс, трудились сотни дворников. А на крышах жилых домов разгул стихии встретили промышленные альпинисты и кровельщики. «Одной веревкой» вместе с ними обвязался и наш корреспондент.
Если друг оказался вдруг…
Известную песню Высоцкого насвистывает промышленный альпинист Андрей Сегорян. Карниз многоэтажного дома на высоте двадцати с лишним метров от земли - подходящее место для таких песен. Его задача - счистить снег с крыши. Иначе сугроб может упасть сам, что опасно для пешеходов внизу. Люлька, каска, обвязки нижней и верхних страховок – все, как полагается. И, что самое главное – друг, надежно страхующий.
- По молодости было дело, показывали свою браваду. Но не долго: с безопасностью шутят не крутые, а глупые. Лучше завязать лишний узел на канате, чем самому быть завязанным в гипс, - считает мастер.
Работа на кровле сосредоточилась за декоративным козырьком. Такова специфика офисных зданий, отелей, торгово-развлекательных комплексов. Здесь заказчик часто просит потрудиться и на стене.
- Зимой без дела практически не сидим, особенно нынешней. В коллективе у нас десять человек, или две бригады. Сейчас часть из них - с той стороны здания, а еще четверо - в другой точке Уфы, - рассказывает Сегорян.
Я стою как раз в окне, напротив которого он «завис». Внизу ходят люди, шумят машины. Город живет своей жизнью. С высоты птичьего полета видно многое: проспект Октября, Дом пчати, Арарный университет. А в другой стороне можно рассмотреть даже Затон и Дему. Но любоваться видами Уфы некогда: снег идет не переставая, вечером нужно быть на следующем объекте. Своей репутацией промальповцы дорожат, ибо конкуренция достаточно высока. «Потрави немного!» - кричит мастер напарнику. Спустя секунды люлька медленно опускается на этаж ниже.
Это горный альпинист движется вверх, а у промышленного принцип иной. Сбив наледь с очередного откоса, Андрей рассказал, как пришел в профессию.
- Начало двухтысячных, мы молодые студенты. Для кого-то горы были увлечением в свободное время. Я же о походах думал больше, чем об экзаменах. Турсекция в вузе была очень сильная. Урал прошли почти весь, Саяны, Алтай. На Кавказ было нельзя идти из-за войны. Но к последнему курсу команда распалась. Каждый понимал, что впереди - работа, семья, надо было определяться в жизни. А мы с товарищем решили, что одно другому не мешает. Оформили ИП, и потихоньку дело пошло.
Его друг, Михаил Берестов, сейчас обеспечивает страховку. В паре они работают уже шестнадцать лет. И по-прежнему больше альпинисты, чем предприниматели. Летом тоже не сидят дома, занимаются отделкой фасадов, ремонтом, утеплением. Специфика профессии такова: ты и ремонтник, и строитель, и кровельщик. В последние годы все чаще приходится работать на высотных зданиях.
Дело сделано. Пора бы забросить оборудование в багажник «УАЗа» и двигаться дальше. Но высотники достают нехитрую снедь, термос с ароматным настоем иван-чая. Кстати, его собирали сами, с подножий хребта Уреньга. «Силы нужно восстанавливать. Снегопад-то не прекращается. Все расписано на три дня вперед».
- Дешевыми наши услуги не назовешь. Но это выгоднее, чем содержать обслуживающий персонал, - отмечают альпинисты.
Театр начинается… с крыши?
Я добираюсь до Башдрамтеатра. Это - здание необычной архитектурной формы, то же можно сказать и о его крыше. Пологие, куполообразные скаты в мусульманском стиле часто «надевают» снежную шапку, как и верхушки колонн. О том, как организована работа по их очистке, рассказал директор театра Иршат Файзуллин:
- Здание мы делим с гостиницей «Айгуль» и ансамблем танца имени Гаскарова. Но заметается в основном наша сторона, что объясняется «розой ветров»: дует в основном со стороны реки.
В отличие от организаций, пользующихся услугами промальпинистов, здесь пошли другим путем: взяли в штат кровельщиков, отправили на обучение.
- Если вспомнить февраль, то он был бесснежным. А вот в марте пришлось потрудиться! – продолжает Файзуллин.
Завершив обустройство страховки, кровельщики первым делом очищают участки, нависающие над пешеходными зонами. Кстати говоря, никаких спектаклей сегодня нет. Такое время для уборки подходит больше всего. Метр за метром белая шапка уходит вниз. Избавляясь от «седин», здание возвращает свой зеленый наряд. А завтра откроются билетные кассы, пространство перед входом заполнится ожидающими действа людьми. И переживать за их безопасность не придется.
Коммунальный спецназ
Не менее, чем сугробы, опасны и сосульки, особенно в жилом секторе. Борьба с ними – задача для сотрудников жилищных участков. Так, еще одной точкой активности стала улица Ухтомского, где трудятся работники ЖЭУ-32.
- Под моим началом пять человек, считайте – две бригады. Разумеется, все прошли необходимое обучение, инструктаж - рассказывает мастер Андрей Назаров, - квалификация проверяется каждые три года.
Перед подъемом на крышу жилищники, как и полагается, растягивают ограничительную ленту. С собой взяли лопаты, кирки, пояса, веревки и каски.
В зоне их ответственности - две пятиэтажки и 33 высотных дома. На последних работать проще: нет уклона, да и ветер хорошо выметает снег. Другое дело – 15 двухэтажек со скатной крышей. Как раз сейчас мастера обслуживают одну из таких. Удар – и ледяная глыба в метр длиной падает вниз. Свесившись за край карниза, Андрей Котов сбивает лопатой еще одну, поменьше.
- Аккуратней там, водосток не оторви! – доносится снизу.
Напарник прав: металлическая окантовка у крыши не очень крепка.
На бело-сером фоне оранжевые спецовки похожи на маленькие солнца. Кстати, само светило клонится к закату. Но еще часок постоят сумерки, значит, можно продолжить работу. Завтра же будет более сложная крыша. Скорее всего, придется вызывать автоподъемник.
- Обычно с утра получаем разнарядку, где пишется, куда направится та или иная бригада, плюс указывается техника. Особых проблем с ней, кстати, нет. А в случае аврала району помогает город. Есть контакты и с фирмами, сдающими те же трактора в аренду. Но к ним обращаемся нечасто, - рассказывают коммунальщики.
Как оказалось, стать высотником может не каждый. Это своего рода «спецназ» коммунальных служб. Медкомиссию проходят лишь физически крепкие мужчины без проблем с давлением и сердцем. Кружится голова? Извините, высота того не терпит… Но вот половина крыши пройдена, напарники меняются местами. Пока один разбирается с креплениями и карабинами, второй переносит ленту ограждения на другую сторону. Теперь снег будет падать рядом с пешеходной зоной. Значит, нужно быть внимательным. Ибо часто обыватель просто игнорирует ленту, не желая делать пару «лишних» шагов, чтоб обойти опасный участок.
- Недавно был случай: мама с коляской стала ругаться, что перегородили проход. Мол, работайте ночами, когда нет людей. А я спокойно ответил, что это небезопасно. Женщина нас поняла, - резюмирует Назаров. – Ведь мы начинаем и заканчиваем работать затемно.
Иван БЕГМА.