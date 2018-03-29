Банкет на яхте троечника Сидорова

«Барбара Джонс училась на отлично. После окончания учебы она устроилась в престижный банк, получает 20 000 фунтов в месяц, в свободное время играет на скрипке. А Алиса Лесли не проявляла особого интереса к учебе, зато основала в школе свою рок-группу. Теперь ее доход составляет 3,000,000 фунтов в год». Так даже в учебнике по английскому языку (конечно, ради прикола и повышения интереса к материалу) проявился этот подход, это секретное оружие всех, кому не дается русский, английский, математика, химия и так далее - «Отличник, ну и что? В жизни троечники гораздо успешнее!». Наверняка и вы это слышали, а может - и убеждались, а может, согласны на все 100? Может такое быть, что один из одноклассников поступил в пединститут, закончил его с отличием и работает в школе, довольствуясь не слишком шикарной зарплатой? А другой, с радостью распрощавшись с со всякими там трехчленами, гласными в корне и электронами, которые зачем-то вращаются, пошел работать на стройку, а там хороший, расторопный, здоровый специалист способен зарабатывать прилично. (Правда, учитель может еще немного уравнять позиции, выиграв какой-нибудь грант).«Троечники гораздо лучше. Ему дашь задание - выполняет без разговоров. А отличник начнет предлагать какие-то свои подходы - только дело тормозит», - говорил мой дед-авиаконструктор, между прочим, человек творческой профессии.Так почему человек, который, пока ему объясняли правила русской грамматики и причину, по которой воду нельзя наливать в серную кислоту (а только наоборот!), считал ворон и разукрашивал парту, может стать начальником того, кто слушал и выполнял все домашние задания. «Зачем же родители, учителя, преподаватели наседали со своими требованиями, если все это неважно?» - воскликнет иной отличник или хорошист. Особенно если он еще не определился, что физика (химия, математика, биология) нужна ему самому, что в этом его призвание? Правда, сейчас для требовательности родителей и учителей причина очень серьезная: ЕГЭ. Получишь низкие баллы - начнешь жизнь с гораздо более низкого старта.Итак, правда это или нет?- Причин тому, что школьник учится на тройки, может быть немало – далеко не только неразвитость внимания, памяти или банальное отсутствие прилежания, - отвечает доцент факультета психологии БашГУ Ирина Кох. - Например, отсутствие интереса, мотивации. А вне или после школы человек нередко находит себе занятие, которое вызывает у него энтузиазм - тут он может проявить свои способности сполна и добиться многого. (Вспомним хотя бы Исаака Ньютона, который в своей деревенской школе был учеником отстающим, не раз отведавшим вразумляющих розог. Конечно - а могла ли быть интересна мальчику, который уже в 12 лет смастерил солнечные часы, сплошная зубрежка? Другое дело - Тринити-колледж в Кембридже и одаренные наставники). Словом, троечником может быть и одаренный ребенок, которому просто скучно выполнять задания по образцу. Работать же с такими детьми умеют далеко не все учителя (да и времени у них для этого маловато). Либо у школьника могут быть интересы совсем в другой области - например, в спорте (правда, если здесь он успешен, в «троечники» и «неуспевающие» его никто и не запишет). Или в кружке дополнительного образования. Сегодня бывает и такое: популярности у одноклассников отличные оценки только мешают - и ребенок старается не выделяться. А если попадет в другую среду (например, в колледже), где хорошо учиться - нормально и престижно - изменится. К тому же сегодня школа дает (и требует) огромное количество информации; поэтому, чтобы сберечь физическое и нервное здоровье, приходится выбирать - концентрироваться на тех предметах, которые, как он считает, ему пригодятся.Нет прямой и однозначной связи между прилежанием в школе и успехом в жизни еще и потому, что сами отличники - отнюдь не всегда психологически благополучные и устойчивые личности. Кто не слышал о «синдроме отличника» или перфекционизме? Человек стремится достичь идеала во всем, а мир вокруг и возможные цели постоянно меняются, и он живет с вечным ощущением неудовлетворенности; или, возможно, путь к вожделенной цели (должности) нужно пробивать локтями, а отличник умеет усваивать информацию, но не манипулировать людьми. В любом случае у перфекциониста тактика всегда одна - конкуренция, а значит, и одиночество, ведь первое место всегда только одно. Неуютная позиция… Это может привести к неврозам, и людям с таким синдромом нередко требуется помощь психолога. Во время занятий можно точнее определить цель, которая удовлетворит перфекциониста; при этом всегда задается вопрос: «А чем нужно будет пожертвовать ради ее достижения?»Добавим: отличник может еще и иметь проблемы в общении (и потому тригонометрические уравнения ему ближе и понятней, чем одноклассники), а в жизни умение налаживать контакты нередко оказывается важнее, чем знания почти что в любой области. К тому же троечник имеет солидный опыт неудобных ситуаций и неудач – и, возможно, поэтому обладает большей психологической устойчивостью, чем тот, кто привык делать все на «пять» - его первая же серьезная неудача (а она когда-нибудь обязательно случится) может подкосить.- Люди, которые хорошо учатся, нередко мало подходят для работы, - считает экономист с 40-летним стажем Наталья Чижова. - Задания на работе в основном рутинные - не праздник для любознательного ума. А может попасться и совершенно незнакомая работа - и надо сообразить, как ее сделать, причем быстро. Нужно общаться и добиваться своего от людей, которые, возможно, тебе неприятны, нужны исполнительность, практичность, сообразительность - всему этому в школе не учат.Но если отличник окажется действительно умным и понятливым, а не только полным академических знаний (этому, кстати, особенно способствует физика) - то почему бы ему не преуспеть и на работе? Тем более что на кону теперь - не одобрение старших, а зарплата, карьера, образ жизни, семья?Однако пока, по моим наблюдениям, точка зрения «да на что нужны эти отличники» во многом восторжествовала. Например, в контактах с общественностью, журналистике. Например: «Ее выставки пользуются феноменальным ажиотажем», «Рейд по предупреждению осуществления организации уличной торговли», «Дети отравились кишечной инфекцией».Между прочим, самые интересные и масштабные компании последних 10 лет создали ботаники, интроверты, люди, двигавшиеся к бизнесу со стороны науки. Хрестоматийные примеры - Яндекс, «В Контакте», новый сервер Nginx, который его создатель Игорь Сысоев долго отказывался коммерциализировать. И что движет нердом (модное слово вместо «ботаник»), когда он все-таки идет в бизнес? Не просто желание заработать много денег (вполне нормальная, естественная мотивация для «нормального человека», троечника).Как сказал создатель Space X и Tesla физик Илон Маск: «Я был убеждён, что если не изучу экономику, мне придётся работать на кого-то, кто ее изучил». И получил еще один диплом - по экономике. Иными словами, отличники поняли, что хватит работать на натасканных троечников, и стали создавать свои компании и нанимать их. Так что еще посмотрим, на чьей яхте будет банкет - троечника Сидорова или отличника Петрова.Кстати, хотели бы вы лечиться у врача, у которого в школе были интересы поважнее, чем химия и биология, а в вузе он руководствовался максимой «Лучше синий диплом и красное лицо, чем красный диплом и синее лицо»?Вот так-то.Екатерина КЛИМОВИЧ.