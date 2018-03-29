И снова обманутые?

Вопросами пострадавших дольщиков в республике займется РОССО. Что это, и как оно будет решать накопившиеся проблемы, разъяснили при встрече с журналистами директор новой организации Дамир Миннибаев и заместитель председателя Госстроя РБ Артем Ковшов.«Региональный оператор по содействию строительству объектов» создали в конце марта, реорганизовав существовавший с 2002 года проектный и конструкторский институт «Башкирский Промстройпроект»… Примечательно, что его директор Дамир Раисович в 2011 году участвовал в создании Фонда развития жилищного строительства, который занимается возведением социального жилья. Кроме того он был одним из инициаторов внесения изменения в федеральное законодательство, которое позволило некоммерческим предприятиям, строящим социальное жилье, получать земельные участки от муниципалитетов безвозмездно.- По факту свою работу Региональный оператор начал уже 1,5 месяца назад, занимаясь поиском решений по каждому дому, проводя собрания и встречи с дольщиками. Универсального пути для всех недостроенных домов нет. По каждому нужен свой вариант. Где-то это будет банкротство компании с выделением конкурсной массы для продажи, где-то смена застройщика, а где-то поиск инвестора для завершения строительства в обмен на землю. Как говорят врачи, в упаковке будут разные таблетки для каждого объекта, - говорит Артем Ковшов.- Какие компании готовы достраивать проблемные объекты и как будут компенсироваться их затраты?- Есть проект постановления, который предусматривает компенсацию затрат застройщиков, суть которого заключается в том, что муниципалитет предлагает правительству в лице Госстроя участок и дает разрешение на строительство. И закон предусматривает, что не менее 10% сооруженного жилья будет передано пострадавшим. Как это будет происходить? Сначала комитет проводит отбор застройщика по двум основным критериям: кто предложит больше 10% и сроки передачи. Здесь будет осуществляться двойной контроль: муниципалитета, который выделит землю, и правительства. Примечательно, что из всех крупных застройщиков в городе только единицы не изъявили желания работать на таких условиях, - пояснил заместитель председателя Госстроя РБ.- Чего конкретно удалось добиться с момента работы Регоператора? Ощутимые результаты есть?- 16 марта в ЖК «Новобулгаково» подали газ на первые три дома, введеные в августе, декабре. Проблемы возникли из-за долгов, но путем переговоров мы нашли компромиссное решение… Проблемы застройщика с сетевыми ресурсоснабжающими компаниями - отдельный блок вопросов, с которыми новому ведомству предстоит разобраться, - продолжил спикер. - А в целом работы в Новобулгаково ведутся по намеченной дорожной карте. Хотя по двум домам есть небольшое отставание от графика: сначала их планировали сдать в марте, но теперь сроки перенесли на апрель. Почему так произошло? Была задержка поставки материалов, а одна из бригад отказалась работать... Но здесь надо понимать, что при достройке подрядчики работают на минимум прибыли.Также мы привлекаем подрядчика в ЖК «Миловский парк», у него есть опыт завершения подобных работ по «Солнечному», он знает, как достраивать дома и общаться с людьми. По «Цветам Башкирии» наконец подписали соглашение, в мае-июне выйдем на стройку. А 30 марта пройдет собрание дольщиков «Интеграла», где предложим им крупного застройщика из соседнего региона и нового арбитражного управляющего.- Люди смогут обратиться в организацию и за юридической помощью: штат работников почти укомплектован. Мы готовы дать пострадавшим шаблон дальнейших действий, подготовить типовое исковое заявление. В настоящий момент все это осуществляется на коммерческой основе. К сожалению, есть целая группа юристов, которая пользуется ситуацией и пытается обеспечить себе фронт работ, но проблем они не решают, - отметил директор Регионального оператора Дамир Минибаев.- Помимо типового искового заявления, в чем еще будет выражаться юридическая помощь?- Например, Трест № 21 2 февраля свалился в банкротство. Сейчас люди звонят, спрашивают: «Что нам делать?» И мы им отвечаем, что в первую очередь нужно обращаться в реестр кредиторов. Да мы знаем, что объект будет решаться инвестором, в рамках банкротства он увеличит свою кредитную массу, чтобы забрать какое-то имущество… - говорит Артем Ковшов. – По правильному направлению пошли дольщики ЖК «Цветы Башкирии»: когда началось банкротство, граждане выделили имущество в ЖСК. И вот на прошлой неделе в субботу было подписано мировое соглашение о выходе предприятия из данной процедуры.- Можете назвать приблизительную сумму, необходимую для завершения строительства проблемных объектов?- Каждый из них уникален и находится на разной стадии готовности. Конечно, можно условно взять 300 тыс. м2 и умножить их на себестоимость, получится приблизительно 10 млрд рублей. Например, в Новобулгаково, где заселения ожидает около 500 граждан, инвестор готов вложить 200 млн. Завершили ПКХ «Меркурий» - общая оценка составила около 250 млн рублей.- Вы уверены, что после всех этих мер не появится новой волны обманутых дольщиков?- Во-первых, создан фонд их защиты, куда застройщики перечисляют часть своих денег. Во-вторых, внесены поправки в Федеральный закон № 214, которые жестко ограничат список застройщиков (зависит от уставного фонда и наличие опыта работы). И это вселяет уверенность в том, что по всей стране к 2021 году проблемы будут решены. Однако публиковать список добросовестных-недобросовестных все-таки не стоит, боюсь, что антимонопольная служба, может посчитать это некорректным. Лучше разъяснять людям, как избежать обмана, какие формы собственности лучше не приобретать.Анастасия ЛИСТКОВА.