Обереги – на счастье

В Международный день кукольника в Центре культуры и народного творчества открылась персональная выставка Елены Макаровой «Обереги в картинах». В экспозиции - более 50 полотен и кукол ручной работы.
У Макаровой это – первая персональная выставка. Хотя многие уфимцы знают ее как активного участника всевозможных ярмарок и праздников. Милые и добрые игрушки, созданные руками Елены, «поселились» во многих семьях и украсили коллекции в России и за рубежом. Но вот рисовать, по признанию мастерицы, ей раньше не доводилось.
- Два года назад я впервые попала на урок к руководителю клуба «Дамский вернисаж» Надежде Масленниковой. Намеревалась учиться рисовать цветы, но эти занятия меня вдохновили на большее. Уже через месяц я написала первую картину из серии оберегов «Куколка на счастье», - вспоминает Макарова.
Маленькая девочка с длинной косой улыбалась солнцу и тянула к нему ручки. По преданиям, этот образ помогает его владелице в делах, дарит мудрость и приносит счастье. Так и случилось: обережные куклы, на которых специализировалась рукодельница, стали основой для нового вида творчества. Елена признается, что не делает эскизов. Образ приходит сам, продумывается до мелочей и сразу ложится на холст. Куклы получаются «живыми»: со своим характером, взглядом, энергетикой. Каждая – на особый случай. Одним приносит благополучие, другим – счастье в дом, третьим – любовь и удачное замужество. Обереги помогают лучше узнать историю, традиции предков, их быт и уклад.
На открытии вернисажа публику встречали баянисты, а в подарок гости получили магниты-копии картин. Также Елена Макарова провела мастер-класс для желающих научиться создавать обереги.
- В моих дальнейших планах - участие в проекте Наиля Махмутова «Любимые художники Башкирии». И, конечно, совершенствование мастерства в создании новых работ.
Экспозицию в течении месяца можно посетить по адресу: ул. Мира, 12.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.