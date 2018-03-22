Сколько можно не платить?!

Долги уфимцев за коммунальные услуги снова начали расти. По данным ЕРКЦ, к марту сумма составила 2, 62 млрд рублей, в то время как в феврале она была на 215 млн меньше. С чем это связано и как ситуация отражается на качестве обслуживания управляющих компаний?Одна из наибольших задолженностей за ЖКУ, зафиксированной по адресу в Демском районе, достигает 3 млн 782 тыс рублей. Главная причина – низкий уровень платежеспособности: отсутствие работы и имущества, поэтому взыскать плату не могут даже судебные приставы. Будь жилье муниципальным, или у людей имелась бы другая крыша над головой, то квартира давно ушла бы с молотка. Но в силу некоторых факторов (доход ниже прожиточного минимума, проживание в квартире маленьких детей или инвалидов) жилищники даже не могут отключить их от услуг.- Это отражается на статье «Содержание», тем более что с начала этого года средства напрямую поступают на лицевой счет ресурсоснабжающим организациям, и лишь разница остается в управляющей компании, с которой заключен договор. А ведь чтобы сотрудники занимались обслуживанием дома и текущим ремонтом, им нужно чем-то платить, - говорит заместитель директора УЖХ Кировского района Рустем Самигуллин.При этом далеко не у всех задержка выплат связана с финансовыми трудностями. Коммунальщики не раз сталкивались со случаем, когда собственник жилья имея и приличную машину и, по всей видимости, неплохой доход, просто игнорировал присылаемые квитанции. Так беспечность одной особы N привела к солидному долгу в 120 тысяч рублей, за который пришлось расплачиваться ее родственникам, прописанным в квартире…- Нужны более жесткие меры. Например, как ГТС делает? На городской номер звонят и оповещают о том, что должны погасить задолженность, в противном случае отключат. Несколько раз напомнили, оплата не прошла в назначенный срок - все. Интересен и опыт зарубежья, там многоквартирные дома сделаны таким образом, что можно локально отключить тепло. Думаю, что в таком случае человек не побежал бы себе платье или новый костюм покупать, а сразу рассчитался, - поделился мыслями директор УЖХ г. Уфы Раиль Мирхайдаров.Ограничение подачи электроэнергии, газа, горячего водоснабжения после трех месяцев неуплаты, а то и вовсе – установка заглушек на канализацию - один из самых эффективных способов воздействия до начала судебных разбирательств.- К этим методам прибегаем только в крайних случаях, когда уж совсем невозможно достучаться до совести людей. Хотя мы постоянно информируем, что должники могут подойти в УЖХ или ЖЭУ и заключить соглашение о рассрочке погашения задолженности, - объясняет Рустем Самигуллин. – Но заглушка на канализацию служит пока самым веским доводом, таких мы ставим каждую неделю не менее 10. Отключенное электричество они довольно легко восстанавливают, достаточно вызвать специалиста по первому попавшемуся номеру, найденному в Интернете. А установка заглушки – работа довольно тонкая, которую проводят при помощи зонда с манипулятором. Система имеет камеру и позволяет оператору точно установить небольшую пластиковую полусферу в канализационной трубе. Она и перекроет сток. Снять ее самостоятельно, не повредив трубы, невероятно сложно. Хотя многие люди пытаются проделать такой трюк, но в итоге топят нечистотами свою квартиру.Если провести небольшой опрос, то у многих обнаружится небольшой долг. Как нам сообщили в ЖКУ, среднее начисление по городу - 1,2 млрд рублей в месяц, и в сравнении с общей суммой долга в 2, 62 млрд, ситуация сравнима с тем, как если бы все население Уфы не платило за квартплату два месяца.Между тем в ЕРКЦ ситуацию не считают критической.- В январе-феврале всегда есть долги потому, что в эти месяцы немало праздников. Потом мы это наверстываем в течение года, - говорит - заместитель начальника службы по организации начислений и сбора платежей на ЖКУ ЕРКЦ Светлана Ахматова. – К тому же с начала марта по 10 апреля проводится акция «Весна без долгов», в которой участвует 9 крупных организаций, а также и несколько управляющих компаний и ТСЖ. Информация об этом размещается на оборотной стороне квитанции.Александра ОДИНЦОВА.