По ту сторону льда

…Под рев трибун «зеленые» вновь переходят в атаку. Перед ними давно известный соперник - челябинский «Трактор». Вчерашнюю встречу гости оставили за собой. Но сейчас можно и нужно отыграться. «Щелчок» – и болельщики встают со своих мест: в воздухе гремит заветное «Гол!» На две шайбы, забитых в свои ворота, «Салават Юлаев» ответил тремя. Помогло не только мастерство, но и свое, «родное» поле. Между тем подготовка площадки для хоккейных баталий включает в себя целый комплекс мероприятий. О чем нам рассказали сотрудники «Уфа-Арены».
Хоккейные рабочие
- Первым делом вода попадает в установку обратного осмоса. Говоря проще, это система фильтрации и подготовки сырья для будущего льда. Ее рабочая мощность – два с половиной кубометра в час, - рассказывает мастер службы трансформации Рустем Ахметьянов, - очистка идет от солей, хлора, извести.
Здесь же, в «подсобке», размещены две емкости для ее хранения совокупным объемом в 16 кубометров. Интересно, что перед заморозкой вода сначала нагревается до 40-60 градусов. Это позволяет убрать излишки кислорода и таким образом увеличить плотность льда.
Ворота открываются, и в помещение въезжает одна из трех заливочных машин. Нижний, или основной, ее бак вмещает 800 литров являясь основным. Верхний, промывочный, гораздо меньше. А в кормовой части размещены шнекоротер и съемный металлический нож. Еще несколько лезвий хранятся здесь же, на стеллаже. Аккуратно потрогав кромку из каленой стали, убеждаюсь: остра, как бритва.
И никаких добавок!
- В перерывах между периодами срезаем верхний слой, разрушенный коньками. И тут же производится «доливка». Нормативная толщина льда - 4,5 сантиметра, - продолжает мастер.
Напомним: площадь хоккейной коробки достигает 1800 квадратных метров, то есть 60 на 30. Заморозить такой объем воды помогает холодоноситель этиленгликоль. Он циркулирует по размещенной под поверхностью системе труб. Во время соревнований по фигурному катанию температура состава поднимается до минус четырех градусов, лед становится мягче. При прыжках он не будет откалываться. Другое дело хоккей, здесь норматив – «шестерка» ниже ноля. Жесткость покрытия повышается, а трения становится меньше.
- Добавляем ли в воду повышающие плотность присадки? Нет. Слышал, что так делали на чемпионате мира. Но мне это представить тяжело. Любой инородный состав при заморозке неминуемо поднимется на поверхность, - резюмирует Ахметьянов.
Здесь же в глаза бросаются прислоненные к стене защитные элементы, закрывающие трибуны. Известно, что начальная скорость шайбы зачастую достигает десятков метров в секунду. Пластмасса и стекло удара не выдержат, чего не скажешь об акриле. На ощупь материал похож на стеклотекстолит, но состав его сложнее, да и прочность выше. С другой стороны, он достаточно гибок и не травмоопасен для игроков.
По сути дела, подготовкой арены к хоккею задачи службы Ахметьянова не ограничиваются. В «Уфа-Арене» проходят и соревнования по баскетболу, волейболу. Также площадка является и концертной. Адаптировать ее под совершенно разные мероприятия – дело нескольких часов, иногда ночных. С бортов снимаются и выносятся защитные стекла, на поверхность ложатся пластик и специальный паркет. Сверху все это закрывается матами. Уже на них собирается ринг (для бокса) или сцена. Лед остается на своем месте, не растапливается и не сливается. Просто немного повышается его температура.
Холодное сердце «Арены»
…За следующей дверью открывается небольшой кабинет: стол, компьютер. Отсюда производится управление холодильной установкой. Экран пестрит показателями и графиками. Задать можно сразу несколько параметров. Например, температуру этиленгликоля на основном и тренировочном полях.
Рабочие не только охлаждают площадку, но еще и регулируют температурный режим, а летом кондиционируют помещения – раздевалки, кабинеты, ресторан.
Вместе с ними мы направляемся дальше по коридору. Сама по себе холодильная установка напоминает небольшой цех. Насосы, блоки, датчики, изогнутые линии труб. Тем не менее, принцип схож с обычным кухонным холодильником: в качестве охлаждающего вещества используется фреон.
- Сейчас работает два компрессора, а всего их пять. Этиленгликоль циркулирует по системе, охлаждение его происходит вот в этом аппарате, - рассказывает специалист, - с виду он похож на емкость, но это не совсем так. Внутри устроено более 700 трубок диаметром в 16 миллиметров. По ним и двигается подаваемое на поле вещество. А с внешней стороны стенок «кипит» фреон, который и забирает на себя «лишнюю» температуру, - объясняет мастер службы хладоцентра Андрей Коновалов.
Стрелка на датчике давления замерла на рубеже в две атмосферы. От его положения напрямую зависит температура газа. Скорость движения среды в системе впечатляет: около 50 литров в секунду при общем объеме в 35 кубов. На резонный вопрос «а не много ли?» мастер отвечает: нет, ведь мы еще и греем поле.
Как оказалось, под охлаждающей системой покрытия арены смонтирована еще одна. Ее задача кардинально противоположная – греть прилегающий грунт. Ведь промерзание его крайне не желательно. Появится влага, начнется вспучивание, и поверхность поля буквально вздыбится. Стоит подчеркнуть: между холодной и теплой плитами уложен десятисантиметровый слой изоляции.
- Оборудование в основном европейское. Компрессоры из Дании, насосы собрали немцы, как и испарители. На качество не жалуемся, но и ремонтом не пренебрегаем. Когда завершится сезон, тогда и встанем на капитальный. Продлится он два месяца, - продолжает Коновалов, - всего комплекс обслуживают десять человек.
Как-то раз мастера шутки ради посчитали – на сколько бытовых холодильников хватило бы мощности установки? Вышло, что примерно на 5000.
Ледовое шоу
Попрощавшись с ним, направляемся к выходу. И в коридоре встречаемся с ведущим фанатом юлаевцев Дмитрием Беляушем.
- Моя задача - поддерживать атмосферу и настроение на трибунах. Есть микрофон, есть звуковая поддержка. В совокупности с игрой команды это производит на зрителей должный эффект. Конечно, у хоккея своя специфика. Энергетика очень мощная, но приэтом есть жесткий регламент. Нужно работать как спринтеру, быстро и четко отслеживать ситуацию на поле.
За ней также следят и сотрудники службы безопасности. Хотя во время игр они работают практически по всей территории: на арене, в холле, коридорах и с внешней стороны здания. В общей сложности охрану правопорядка обеспечивают более ста человек – сотрудники полиции и частных агентств.
Иван БЕГМА.