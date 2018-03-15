Живая газета

В четвертый раз проходит конкурс начинающих журналистов «Вперед, юнкор!», который наша редакция проводит совместно с Управлением образования администрации Уфы и Башкирским государственным университетом.
Тема первого тура – «Читаем газеты и журналы всей семьей». Мы решили выяснить у школьников, которые чувствуют себя в современном информационном пространстве как рыба в воде, есть ли в их семьях традиция читать печатные издания. Поначалу были сомнения, насколько интересные рассуждения мы получим, да и получим ли? Но сочинения ребят превзошли наши ожидания и прибавили оптимизма: молодое поколение обращает внимание на то, о чем и о ком пишем. А свежий взгляд на роль печатных СМИ и маститым журналистам показался весьма полезным.
В этом номере мы публикуем самые неординарные работы.
Мальчик из 2002-го
Сегодня не так много семей читают, а уж тем более выписывают газеты. XIX век завлекает нас телевидением и Интернетом. Новости, интересные статьи и заметки, советы, юмористические колонки, некрологи, кроссворды и сканворды – все можно найти во всемирной паутине. Но есть такие вещи, которые остаются неизменными. И на вопрос: «Есть ли в вашей семье общая газета, которую вы все читаете?» я без колебаний отвечу: «Да».
Дело в том, что до какого-то времени в «Уфимских ведомостях», кроме новостей о жизни города, интересных историй из жизни читателей, телепрограмм и анекдотов, советов по хозяйству и огороду, была колонка о новорожденных. Где столбцом, распределяя по номеру роддома, публиковали фамилии матерей, родивших девочек и мальчиков. И вот в одном из выпусков за 3-9 декабря 2002 года появилась знакомая фамилия: «Саяпова Р. Р.», и чуть правее, выделенное курсивом, «мальчик». Так впервые на страницах газеты мир узнал о моей маме и обо мне. Еще без имени, но уже в статье.
Прошли годы, но мы иногда собираемся всей семьей, с трепетом достаем этот номер, рассматриваем пожелтевшие от времени страницы и говорим о прошлом и настоящем, обсуждаем наши планы на будущее, проживая вместе самые лучшие минуты единения. По сути газета - проводник между прошлым и настоящим. И не только потому, что через нее я, 15-летний парень со своими стремлениями, мечтами, надеждами, страхами и опасениями – могу хотя бы мизинчиком затронуть то недосягаемое время моего детства, но и потому, что через эту типографскую краску вся наша семья может связаться с теми, кого уже давно с нами нет. Эту газету в далеком 2002 году обнаружил мой прадедушка. И он же синей пастой обвел самые нужные для него и для нас всех слова. А потом, как бонус, еще и посчитал всех мальчиков и девочек, родившихся за то время в том роддоме, он ведь все-таки много лет проработал бухгалтером. И теперь, когда листаем пожелтевшие листы, прадед снова возвращается к нам. А «Уфимские ведомости» стали частью жизни нашей семьи.
Ленар САЯПОВ (9 класс, школа №38).
От «Зеленого абажура» до «Ретроспективы»
Мы читаем газеты и журналы всей семьей. Сегодня так сказать могут немногие. Бумажные периодические издания отошли на второй план. Люди не выпускают из рук электронные книги, телефоны, планшеты. Мы тоже живем в ногу со временем, и все это у нас есть. Но запаха новой книги или свежей газеты, в которых вложена душа и труд человека, не заменит ничто.
Я коренная уфимка в пятом поколении. Мне очень интересна история нашего города, каким он был раньше и как он меняется и хорошеет сегодня. Конечно, все это есть на различных сайтах, в телевизионных новостях, но мне нравится читать об этом в газетах и журнале «Уфа». Иногда родители покупают их в киоске, а чаще мама берет в библиотеке.
Раньше попасть на страницы газеты было целым событием. А сейчас почти у всех в Интернете есть своя страница. Но все-таки не каждый может сказать, что о нем написали в газете. О нашей семье было много публикаций.
О папе писала «Молодежная газета», у него необычное имя - Чегевара, об этом была статья. Журнал «Бизнес-Партнер» писал о моей бабушке, талантливом художнике, и ее вышивках гладью. В 2010 году я стала победителем конкурса «Лето и книга», об этом писали «Уфимские ведомости». В 2011 году участвовала в конкурсе рисунков «Покорение космоса», посвященном 50-летию полета Гагарина. Журнал «Дошкольная Уфа» писал о «Неделе детской и юношеской книги» и в том числе упомянув меня, потому что я заняла второе место в номинации «Художественная реклама». В 2016 году сводный хор музыкальных школ участвовал в «Симфонической ночи». Фото нашего хора на первой странице «Уфимских ведомостей»!
Хочется сказать спасибо за конкурсы, которые объявляют газеты и журналы. Интересно и азартно в них участвовать. Газета «Уфимские ведомости» объявляла конкурс «Зеленый абажур». Это был Год литературы, надо было прислать фотографию, связанную с книгой и чтением. Мое фото победило, и для меня была организована профессиональная фотосессия!
Сейчас в «Ведомостях» идет конкурс «Ретроспектива». Нужно угадать уголки города, изображенные на снимке. Мама узнала здание своего техникума на Сочинской, которого давно нет. В Доме печати ей вручили билеты в филармонию, сфотографировали, и ее портрет появился в газете.
Может, мой рассказ получился не очень скромным, но мне хотелось показать, что газеты и журналы мы любим! А они – нас!
Кира ГЕЛЬДИЕВА (9 класс, гимназия№47).
Судят не по обложке
Я родилась в непонятном мне мире, в окружении незнакомых людей в белых халатах. Люди много суетились, разговаривали, не обращая на меня никакого внимания, и кажется, совсем не радовались моему рождению. Оглядевшись, увидела своих братьев и сестер.
Да, это, действительно, были мои родственники. Правда, некоторые из них были гораздо крупнее меня. И весом. И ростом. Их серьезные лица с высокомерием и даже с некоторым презрением смотрели на остальных. Другие, хоть и не были одарены большим умом и внутренним содержанием (это было видно сразу), зато были очень хороши собой. Все мы находились в том большом здании, на входе которого висела табличка «Типография».
Если вы еще не поняли, кто я, то разрешите представиться. Газета «Уфимские ведомости». Выпуск 374. Я не несу в себе сложных знаний или скандальных статей, как мои сестры и братья. У меня нет красивой глянцевой обложки или пестрой рекламы на первой полосе. Поначалу мне казалось, что я вообще никому не нужная бумага, что попросту потратили на мое создание. Я уже догадывалась, что встречают по одежке …
После типографии мы куда-то ехали в закрытых коробках, пока не попали в магазин. Небольшой закуток, где продавали печатные издания. Меня положили на прилавок…
Мои мысли прервал молодой человек, вошедший в магазин. Он скучающим взглядом вскользь осмотрел полки с газетами и журналами. И вдруг.... Посмотрев на меня, он тихо сказал: «То, что нужно».
- «Уфимские ведомости». Сколько?
- 35.
- Дайте 374-й выпуск.
Рука продавца отодвинула отсвечивающие глянцем журналы и протянула меня человеку. По дороге до его дома в тесной сумке, в полумраке, я разглядела лежащий рядом студенческий билет. С фотографии на меня иронично смотрел симпатичный молодой человек. «Дмитрий Салимбаев, - прочитала я.- Кто вы? И чем я вас так заинтересовала? Ведь во мне нет сенсационных исповедей, душераздирающих историй. Мои герои – обычные люди. Добрые, искренние, чем-то увлеченные. Неужели это кого-то интересует? А события? Здесь не прочитаешь про то, где и как отдыхают звезды шоу-бизнеса. Скорее, как проводят свой досуг ребята из детского дома… Так чем же?» Вопросы возникали в один за другим. Я просто терялась в догадках.
А студент тем временем донес меня до дома и положил на столик в гостиной. На нем лежала книга «Введение в журналистику», стало понятно, где парень учится. Он читал мои статьи очень внимательно, все время что-то выписывая и подчеркивая.
Так прошла целая неделя. Мне казалось, что Дмитрий выучил наизусть каждую мою строчку. Но однажды он ушел. Его не было долго, почти целый час, который показался вечностью. Когда он вернулся, в его руках была газета. Такая же, как и я, только под номером 375. Переглянувшись с новой, еще не верящей своему счастью, сестрой, улыбнулась: «Видишь, не все в наше сложное время судят по обложке!».
Дмитрий САЛИМБАЕВ (8 КЛАСС, ШКОЛА №71).