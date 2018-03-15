Живая газета

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Собчак попросила Путина помиловать 16 «политзаключенных» Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании тех людей, которых она считает политическими заключенными, говорится в сообщении на ее сайте.

Меркель поздравила Путина с победой на выборах президента Канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с его переизбранием на пост главы государства.