В контакте с людьми

14 марта накануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства представителей отрасли чествовали в Городском Дворце культуры. Лучшим вручили почетные грамоты и благодарственные письма.
- В этот день я тоже отмечаю свой профессиональный праздник, - сказал в своем выступлении глава администрации Уфы Ирек Ялалов. - Практически вся моя трудовая биография так или иначе связана со сферой ЖКХ.
Он отметил, что добросовестный труд работников отрасли позволяет комфортно жить в современном городе. Так, предприятием «Горзеленхоз» за год высажено около 12 тыс. саженцев, 1,5 млн однолетних цветов, обустроено 54 тыс. кв. м газонов. Снесено более 2 тыс. аварийных и сухостойных деревьев. «Уфаводоканал» выполнил санацию 1,3 км канализационных коллекторов. «Спецавтохозяйство по уборке города» проводит реконструкцию полигона твердых коммунальных отходов со строительством мусоросортировочного комплекса, реализует программу обновления контейнерного парка и спецтехники.
Остается высоким качество предоставления услуг в сфере бытового обслуживания. Такая работа требует терпения, специальных умений и знаний, ответственности, самоотдачи и способности находить контакт с людьми.
- За последнее время изменился и портрет клиента, и качество оказываемых услуг, - делится парикмахер салона «Люби себя» Ирина Костырева, получившая почетную грамоту. – Появились новые материалы. Соответственно, и запросы у людей стали другими. Но одно осталось неизменным – удовольствие от того, что даришь красоту и хорошее настроение.
Бытовое обслуживание в современных условиях приобретает все более универсальный характер и выходит на качественно новый уровень. Поэтому все чаще приходят в эту отрасль настоящие профессионалы своего дела.
- Вопреки расхожему мнению, я не могу сказать, что у меня уж слишком тяжелая работа, - рассказывает дворник ООО «Жилищник» Мазгар Гирфанов. – С другой стороны, необходимость хорошо и вовремя ее выполнять плюс общаться с жильцами накладывает и определенную степень ответственности. И, конечно, природа не спрашивает, когда снегом засыпать, когда мороз напустить. Но мы любой погоде рады.
Эдуард АХСАНОВ.