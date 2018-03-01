Было-стало:Тон задает Затон

Одной из самых масштабных построек за последние годы стало возведение Затонского моста, начатое в 2013 году. Он имеет огромное значение для всего города, но с особым нетерпением его ждали жители микрорайона.
Общая протяженность перехода 836 м, длина подходов – 587 м. Новый объект был запроектирован под три полосы движения в направлении центра города с учетом того, что по старому мосту организовали одностороннее движение в сторону Затона.
Общие вложения составили около 5 млрд рублей, мост построен за счет софинансирования на средства от сборов системы «Платон». Заказчиком выступила администрация города в лице Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.
На новой эстакаде установлены 56 опор освещения, на подходах к мосту с левого берега – 22, с правого – 4, использованы энергосберегающие технологии. Также установлена автоматизированная система управления дорожным движением.
В структуру объекта вошел также и надземный пешеходный переход длиной 61 метр. Он обустроен с учетом требований доступной среды для маломобильных категорий населения.
Подъезды расширены, уложен асфальт, установлены бордюрные камни, обустроена система ливневой канализации. Новый Затонский мост обеспечил возможность беспрепятственного
въезда в город со стороны федеральной трассы М_7 «Волга», а также сделал более комфортным проезд жителей микрорайона к своим домам. По статистике, около 30 процентов людей, ежедневно въезжающих на территорию Уфимского полуострова, проезжает именно через Затонский мост.
Хронология достижений района:
2013 год - перед Домом профсоюзов открыт сквер имени Мустая Карима, украшением которого стал скульптурный ансамбль, посвященный народному поэту Башкортостана.
2015 – в преддверии саммитов ШОС и БРИКС построена гостиница «Атола» по улице Гоголя, 72. Строительство объекта велось на средства частного инвестора ООО «Прогресс».
2017 - возведен понтонный мост через озеро в микрорайоне Нижегородка. Восстановлен по программе поддержки местных инициатив.
2017 – капитально отремонтирован проспект Дружбы народов, где уложили около 22 тысяч тонн асфальта, благоустроили 6 остановок и тротуары.
2017 – по улице Гафури, 13/1 открылось общежитие для работников жилищной сферы общей площадью 965 квадратных метров.