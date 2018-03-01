Было-стало: «Семь девушек» и…

…аллея скульптура «Арт-террия», площадь двух фонтанов и другие знаковые места украсили центр города.
За несколько лет в Кировском районе – центре столицы – произошло немлао преобразований. Появляются новые жилые кварталы, зоны отдыха, памятники, реконструируются улицы.
Благоустроена территория мемориалов на кладбище «Сергиевское». Радует глаз Сад Салавата Юлаева, где появились новая детская площадка, пешеходные дорожки, преобразовался сквер Театральный, где установлен фонтан «Семь девушек», ставши знаковым местом нашей столицы.
Еще одним таким притягательным культурным центром стал амфитеатр у Конгресс-холла, где проходят симфонические концерты под открытым небом, а парк «Ватан» стал точкой притяжения не только для уфимцев, но и гостей города.
Хорошеет улица Пушкина, обновились скверы и парки – имени Маяковского, имени Ленина, Сад Аксакова, Софьюшкина аллея, любимым местом отдыха горожан стал Сквер двух фонтанов с интересными арт-объектами, скоро появится прекрасная прогулочная зона – набережная Белой. Появились новые памятники, событием стало открытие памятника Михаилу Нестерову, а сам Художественны музей расширился, рядом с историческим особняком появилось современное здание.
В центре появились четыре новые гостиницы международного уровня с благоустроенно территорией, здание бизнес-центра. Как только на город опускаются сумерки. Он освещается оригинальной иллюминацией, протянувшейся вдоль всей центральной улицы Ленина, здания обретают нарядный вид благодаря яркой подсветке.
За эти годы в районе появилось несколько важных социальных объектов – Перинатальный центр на улице Авроры, два детских сада, лицей №161.