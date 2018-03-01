Было-стало: Черниковка берет разбег

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«КомпАс». Психолог рассказал, как не стать жертвой домогательств В эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik клинический психолог Артур Гараганов рассказал, как защититься от харассмента.

НАТО проведет масштабные учения у границ России Страны НАТО проведут у границ России масштабные учения, к которым привлекут 45 тыс. человек, сообщил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер.