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Было-стало: Черниковка берет разбег

Автор: cmanager от Сегодня, 02:27
Было-стало: Черниковка берет разбег«Четыре сезона» стал первым сквером, построенным за последние 20 лет на внебюджетные деньги. Взаимодействие бизнеса и власти дало новую жизнь почти запущенной территории.
В ходе работ по благоустройству были заасфальтированы пешеходные дорожки, также здесь разместились удобные скамейки с урнами, установлены опоры освещения. Кроме того, появились уличные спортивные снаряды и детская игровая площадка.

За последние несколько лет в районе появились:
Кабинет общей практики в поселке Тимашево
Детский сад №48
Памятник труженикам тыла в парке Победы
Аллея Победы
Универсальные спортивные площадки в школах №№ 85, 116, 71 и 75
Сделан капитальный ремонт:
Детская поликлиника №8
Фонтан на площади имени С. Орджоникидзе
Стадион «Нефтяник»
Школа №71
Сквер перед главным корпусом УГНТУ
Идет строительство:
Тимашевский путепровод
Крытый ледовый каток для шорт-трека
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Категория: Четверг

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