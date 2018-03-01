Было-стало: Бренд Черниковки

Расскажем немного об истории улицы Первомайской. Создана она по ленинградскому проекту и появилась в 50-х годах на пустыре (в те годы здесь были огороды заводчан).Первоначально имела название проспект Сталина и потому просто обречена на то, чтобы стать жемчужиной черниковской архитектуры. Задумка сделать ее проходящей через весь город принадлежит Маргарите Куприяновой

В последние годы основательно обновилась Первомайская. Если спускаться вниз к кинотеатру «Победа», нельзя не отметить – дорога стала шире, и солнца стало как будто больше – фасады одного оттенка подарили облику улицы вечное лето. Эта магистраль сильно преобразилась за последние два года, здесь была проведена масштабная реконструкция проезжей части с переносом коммуникаций. Результатом немалого труда стал современный проспект. В его преддверии «восьмиэтажки» также претерпели разительные изменения, их облик преобразился еще в 2016-м году.

- Мы очень рады, что наконец-то обновление пришло и к нам, - говорят жители одного из домов. – Теперь во дворе есть современная детская площадка, убрали старые деревья, радуют глаз оригинальные клумбы. Стало очень по-современному, по-столичному.

Безусловно, мы становимся свидетелями рождения новой Черниковки, с ровными лентами дорог, масштабными жилыми комплексами, где появляются зеленые и спортивные зоны, оригинальные арт-объекты, где жителям комфортно жить, работать, отдыхать, растить детей.

