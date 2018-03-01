Последний аккорд февраля

Сегодня – первый день календарной весны. Но зима не сдает своих позиций: в последние дни февраля столицу вновь накрыл снегопад. Буквально за ночь сугробы выросли на улицах, в парках и скверах. А утром уфимцы вспомнили, что такое автомобильные пробки. Но транспортного коллапса не произошло: еще до рассвета на дороги вышла коммунальная техника.
Ответ - всеми силами
- Работаем по третьему режиму. Он считается авральным, но нам не привыкать. Свое дело знаем. Колонна здесь уже прошла, пока не было машин. А мы идем второй очередью, - говорит, перекрывая рев двигателя, машинист трактора Финаз Яхин.
Его «МТЗ-82» задействован на одном из самых напряженных участков, между остановками «Речная» и «Южный автовокзал». Спецтехника расчистила трассу минут сорок назад: в результате на обочине образовался снеговой вал, убрать который должны трактор и «КамАЗ».
- Еще нет десяти часов утра, а я уже дважды съездил на снегохранилище. Хорошо, что автомобиль на газовом топливе, с соляркой расход был бы существеннее, - объясняет водитель тяжеловоза Александр Хлопков.
Продвинуться в плотном, медленно двигающемся потоке массивному самосвалу крайне сложно. Тем не менее спустя минуты он скрывается из виду. Разумеется, в деле не только машины, но и дворники. У Аграрного университета мы встретили Филюзу Макмунову и Гузель Ипташеву. Первым делом они очистили мощеные пятачки у входа по обе стороны. Ведь снег рыхлый, можно поскользнуться.
- На смену вышли в шесть часов утра, и пока трудимся без перерывов. Завершим здесь и двинемся дальше, в сторону Центрального рынка, - говорят они.
А ближе к Дому печати на глаза попадаются сотрудники МУП «Горзеленхоза». На плечах одного из них – заградительный щит с дорожными знаками «Стой!» и «Идут работы». Уборка проезжей части – не совсем их профиль. Но аврал есть аврал, в борьбе со стихией город задействовал все силы.
Спрос – с хозяина
По прогнозам синоптиков, снегопад еще возможен в течение недели. Но городские службы несут ответственность далеко не за всю городскую территорию. Больше ее половины находится в собственности и аренде у организаций различных форм собственности и направлений деятельности. В расчистке нуждаются входные группы, остановочные павильоны. Но помнят об этом далеко не все…
Причина в том, что предприятия, даже крупные, не желают содержать парк коммунальной техники, надеясь на то, что все за них сделает муниципалитет. Те же вузы занимают немалую площадь, не имея при этом даже трактора. Между тем, покупать его не нужно – достаточно взять в аренду.
Примерно также обстоят дела и с учреждениями Минздрава. Многие больницы Уфы не чистят своих дворов, ссылаясь на отсутствие погрузчика. На помощь вынужденно приходит персонал УЖХ… Отдельной головной болью для горожан стали некоторые магазины, расположенные в домах по красной линии. Конечно, с их бездействием борется Центр общественной безопасности: проводятся рейды, обходы. Но как только инспекторы уходят, все возвращается на круги своя. Изменить ситуацию должны новые правила благоустройства. Принятие этого документа в ближайшее время ожидается в Госсобрании.
Иван БЕГМА.