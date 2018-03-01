Расширяя рынки сбыта

Сегодня заключительный день работы Российского промышленного форума. Три дня на площадках выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо» эксперты обсуждали актуальные проблемы отрасли. А в павильонах развернулись специализированные выставки, в том числе посвященная инновационному потенциалу Уфы. Всего столица республики приняла более 130 компаний из 18 регионов России и стран ближнего зарубежья.
- Башкортостан - мощная республика, с диверсифицированным производством. Флагман, безусловно, моторостроительное производственное объединение. Объем производства здесь уже превысил 70 млрд рублей. Они выпускают газотурбинные двигатели на очень высоком уровне, отвечающие самым современным требованиям. По индексу деловой активности наш регион находится на первом месте. Это внушает огромный оптимизм. Поэтому работайте с нами, работайте у нас, - обратился к гостям на пленарном заседании глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Деятели отрасли в свою очередь рассказали, что промышленная сфера сегодня нуждается в инновациях и поддержке отечественных производителей. Зашла речь и о взаимодействии с иностранными партнерами.
- На рынке в России есть стимулирующие факторы нашего присутствия, но есть и сдерживающие. В 2015-2016 годах мы увидели сокращение рынка на 50 процентов. Большой отпечаток наложил курс валют. Но в прошлом году произошел определенный рост отрасли. Долгосрочная перспектива положительна, - отметил генеральный директор Союза немецких машиностроителей Свен Флассхофф.
На первом этаже выставочного комплекса обширную экспозицию развернула компания «Каммаркет» - ведущий поставщик металлообрабатывающего инструмента и станочной оснастки в Поволжье, одним из партнеров которого является Башкортостан. Они представили современный токарный станок серии CTX ecoline.
Гость из Центральной России – Липецкое станкостроительное предприятие, чье оборудование широко используют - от пищевой промышленности до оборонного комплекса и авиастроения. На выставке липчане рассказали о станках нового поколения.
Московский «Миелитэк» - крупнейший поставщик исследовательского оборудования. Так, цифровые микроскопы OLYMPUS серии DSX сочетают в себе новейшую оптику, электронику и ноу-хау, позволяющие создать универсальный и в то же время простой микроскоп.
Свои достижения продемонстрировали и уфимские предприятия. В их числе - ведущий оборонно-промышленный комплекс республики ПАО «ОДК-УМПО», который представил разработки гражданского назначения, в частности, газотурбинный привод АЛ-31СТ. «Уфагортранс» показал новые остановочные павильоны «Бизнес», оборудованные электронным табло, на котором высвечиваются номера приближающегося автобуса. Также павильон оснащен камерой видеонаблюдения, Wi-Fi роутером, USB-портом и системой «гражданин-полицейский», которая позволит мгновенно сообщить о происшествии.
Мария АПКАРИМОВА.