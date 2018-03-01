Все дело в дереве

- За моим забором растет полувековой тополь. Ветви уже склонились на крышу дома №8 по улице Таджикской . Обращалась в администрацию района с просьбой спилить дерево, но мне ответили, что я должна сделать это за свой счет. Но ведь оно растет не в моем дворе. Если он все же упадет, кто за это ответит? – с таким вопросом в редакцию обратилась Флюра К.С вопросами кронирования к нам обращаются довольно часто. Так, недавно, жители дома №5 по улице Калинина жаловались на свисающие над детской площадкой ветви, которые могли упасть в любую минуту. Решить подобные проблемы некоторые жильцы готовы самостоятельно, но за несанкционированную вырубку на них может быть наложен штраф. В соответствии с Правилами охраны, защиты и воспроизводства лесов и содержания зеленых насаждений требуется составить письменное заявление в Управление коммунального хозяйства и благоустройства города, сотрудники которого после осмотра, с выездом на место, выдадут разрешение на снос сухостоев. Такой же порядок и с тополем на Таджикской, правда, за разъяснениями мы обратились сами.- Нами направлена заявка в Инспекцию по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений для получения разрешительных документов. После их получения вопрос будет рассмотрен дополнительно, - сообщил первый заместитель главы администрации Калининского района Алик Велиев.